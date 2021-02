El ambicioso plan de China para poder "sembrar nubes" en la mitad de su territorio (y por qué preocupa a sus países vecinos)

El gobierno chino lleva utilizando programas de manipulación del tiempo desde hace años y este pasado diciembre dio un paso más allá: anunciando su objetivo de expandir su capacidad de operaciones en este área de forma sustancial.

China planea ampliar su programa de lluvia o nieve artificial para llegar a cubrir 5,5 millones de kilómetros cuadrados en 2025, casi el 60% de su territorio (casi tres veces México).

El anuncio generó preocupación en países vecinos como India, entre la incertidumbre sobre el impacto de esta tecnología y las tensiones regionales.

El anuncio llegó el 2 de diciembre, a través de un comunicado del Consejo de Estado de China, el Ejecutivo.

En él, se trazaba una guía para el desarrollo y expansión del programa de manipulación del tiempo y se establecían tres objetivos concretos:

El programa, rezaba el comunicado, ayudará en la asistencia de catástrofes, la producción agrícola, la respuesta ante incendios forestales y de pastizales, así como en la gestión de altas temperaturas inusuales o sequías, si bien no aportaba muchos más detalles sobre el mismo.

"Como el título del documento es 'una opinión en desarrollo', suele implicar que el gobierno central fijará el marco general mientras que los diferentes ministerios y gobiernos locales desarrollarán medidas concretas, éstos últimos recibiendo habitualmente una generosa financiación", explica la periodista de la BBC en Pekín, Yitsing Wang.

Wang cita, por ejemplo, el caso de la provincia de Gansu (en el norte), que "inmediatamente anunció objetivos ambiciosos", con drones de gran tamaño en el centro de su estrategia.

China deploys large #UAV #Ganlin-1 for artificial precipitation; it aims to conduct weather-modification missions in complex weather conditions. pic.twitter.com/PtnSGDdrX1