El Bicho Gómez renunció al Bailando sin informarle a Anita Martínez: no le atiende las llamadas a su compañera

En medio de la agitación desatada en la pista del Bailando 2023 por temas como privilegios, vacaciones y renuncias, la pareja conformada por Anita Martínez y Marcos Bicho Gómez ha destacado por encima de las demás. Como una de las históricas del certamen, fueron campeones en la temporada 2014 y se han ganado el favor del público gracias a sus divertidas presentaciones previas y habilidades en la pista.

Sin embargo, en las últimas galas, la bailarina y el humorista han dejado en evidencia sus diferencias, las cuales tienen raíces en conflictos pasados. Todo comenzó con el viaje de la exintegrante de "Mar de Fondo" a Carlos Paz, donde recientemente estrenó su unipersonal "Humor para toda la familia". Según Anita, contaba con la aprobación de la producción para dividir su tiempo entre Buenos Aires y la ciudad cordobesa, compromisos que supuestamente había acordado con su compañero de baile.

No obstante, el martes, el actor sorprendió al anunciar su renuncia en plena pista. Explicó: "Me es muy difícil ensayar solo dos días que ella tiene libre, no soy bailarín, se me hace re complicado y hay que estar ciento por ciento para el show, no la quiero pasar mal, o presentar un mal show porque nadie se lo merece, entonces yo decidí que me tengo que bajar". En estos días, además de su participación en el Bailando, Gómez tiene un compromiso en la cartelera porteña con la obra "Tom, Dick & Harry".

En una entrevista con Teleshow, Anita expresó su sorpresa ante la actitud de su compañero: "Por la tarde recibo un llamado de la producción y me dicen que el Bicho estaba renunciando en el programa. No lo podía creer. No era lo que habíamos hablado. No entiendo nada". Aseguró que su viaje a Carlos Paz estaba pactado y que incluso tenían planificadas algunas galas futuras, ensayando un "homenaje bellísimo a María Elena Walsh" con el coach Gabo Usandivaras.

Aunque tienen una charla pendiente en privado, ambos protagonistas han optado por comunicarse a través de la prensa. El Bicho explicó: "Habíamos planificado poder hacerlo así, a ver si era posible. Le buscamos mil maneras, hace un mes y medio que venimos buscándole la vuelta, porque ya sabíamos que Anita se iba". Se refirió a una prueba piloto que resultó desastrosa y llevó a su decisión de renunciar. Además, mencionó que consideraron la opción de que Martínez tuviera otro bailarín, manteniendo su participación en las presentaciones previas, una característica distintiva de la pareja. "Todo eso estaba hablado, pero lo tenía que decir la producción", añadió, sin referirse a si su excompañera estaba al tanto de su renuncia o no.

"Yo le dejé un mensaje, lo llamé para pedirle explicaciones y para que me cuente que había pasado pero nunca me contestó", comentó la artista sobre esta situación.