El escándalo de los corredores de bolsa que escuchaban las palabras de los directivos del Banco de Inglaterra antes que nadie

Es una brecha de seguridad que ha avergonzado profundamente al Banco de Inglaterra y puede haberle hecho ganar mucho dinero a algunos.

La institución financiera admitió esta semana que algunos corredores de bolsa habían estado escuchando las conferencias de prensa de su gobernador y otros funcionarios segundos antes que el resto del mundo.

Todo por causa de un proveedor que "abusó" de una transmisión de audio que debía servir de respaldo de la tradicional transmisión televisiva de las intervenciones poniéndola a disposición de operadores financieros de alta velocidad, lo que en inglés se conoce como high speed traders.

El audio en cuestión estaba disponible de cinco a ocho segundos antes que la señal de video.

Y eso significa que estos corredores podían acceder a información sensible mucho antes que otros brókeres.

El Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) ya desactivó el acceso a la transmisión de audio del proveedor en cuestión y está investigando el asunto.

Pero un antiguo directivo ya pidió públicamente la renuncia de la actual directora de operaciones, Joanna Place, a cargo de seguridad de la información desde 2017.

"No veo como pueda mantener su posición porque esto puede haber hecho mucho daño. Alguna gente pudo haber hecho mucho dinero", dijo Danny Blanchflower, un antiguo miembro del influyente Comité de Política Monetaria del BoE.

Jugando con ventaja

El abuso de la transmisión de audio, reportado originalmente por el diario The Times, benefició a operadores de alta velocidad, como los especuladores de divisas.

Este tipo de operadores pueden ganar millones de libras en pequeños movimientos del mercado.

Y los comentarios de los funcionarios del Banco sobre asuntos sensibles, como las decisiones sobre tasas de interés, pueden afectar el valor de la libra esterlina y otros activos en fracciones de segundo.

Getty Images Los operadores con acceso al audio podían escuchar los discursos del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, antes que nadie.

"Cada palabra, cada matiz es estudiado cuidadosamente por los mercados financieros en busca de la más mínima pista sobre las intenciones del Banco y puede causar grandes movimientos en el valor de la libra y los bonos del gobierno", explicó Simon Jack, editor de negocios de la BBC.

"Por lo tanto, enterarse de cualquier posible cambio futuro incluso unos segundos antes que el resto del mercado, puede ser extremadamente valioso", dijo.

Y es que con los programas computarizados de negociación bursátil siendo capaces de ejecutar miles de transacciones por segundo, una ventaja de cuatro a ocho segundos es una gran cantidad de tiempo en términos de movimientos del mercado.

The Times dijo además que, a su entender, la "filtración" se había estado produciendo al menos desde principios de este año.

Investigación

El Banco de Inglaterra calificó la filtración como "un uso totalmente inaceptable de la transmisión de audio" y dijo que los corredores la había utilizado "sin el conocimiento o consentimiento del banco", por lo que la situación se estaba "investigando más a fondo".

El asunto también ha sido remitido al regulador financiero británico, la Financial Conduct Authority, que le dijo a la BBC que estaba "analizando el problema".

AFP Un simple comentario del gobernador del Banco de Inglaterra puede afectar el valor de la libra.

El Banco de Inglaterra fija las tasas de interés ocho veces al año y celebra una conferencia de prensa en cuatro de esas ocasiones. Y dos veces al año también ofrece un informe sobre la estabilidad financiera, lo que también incluye conferencias de prensa.

Todo esto es transmitido en video por Bloomberg, que comparte la transmisión con otros medios de comunicación.

La compañía encargada del audio de respaldo, sin embargo, todavía no se ha identificado.

Un portavoz de Bloomberg le confirmó a la BBC que ellos no están a cargo del audio: "Bloomberg proporciona una fuente de video distinta e independiente para las conferencias de prensa del BoE. Esto es completamente independiente de la fuente de audio de respaldo".

¿Transacciones automáticas?

The Times dijo haber tenido acceso a documentos que mostraba que el acceso a la transmisión de audio se había vendido por un pago de entre £2.500 y £5.000 por conferencia de prensa para cada cliente, además de una tarifa de suscripción.

Pero todavía no está claro si los audios filtrados fueron utilizados por corredores tradicionales para tratar de adelantarse a sus rivales, o si para aprovechar esos pocos segundos de ventaja se utilizó software basado en algoritmos capaz de realizar miles de transacciones por segundo.

iStock Programas computarizados permiten hacer miles de operaciones financieras en unos pocos segundos.

Hipotéticamente, se podría diseñar un programa de computadora capaz de ordenar transacciones a partir de palabras clave en los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra.

Pero los banqueros centrales son notoriamente eufemísticos.

"[El acceso temprano] sería más importante para un operador de voz tradicional o fondo de cobertura", dice Malcolm Baker, cofundador de FX FWD, una correduría de bolsa.

"Los banqueros centrales pueden hablar en un lenguaje que es difícil de entender y hay muchas cosas implícitas. Es como el antiguo lenguaje isabelino y puede ser engañoso. Un comerciante como yo solo quiere entender, ¿es agresivo o moderado?", explica.

¿Ofrecido en Twitter?

El Banco no ha identificado al proveedor de audio, pero la firma de inteligencia de mercado Statisma publicó un comunicado negando que ofreciera a sus clientes información que no estuviera disponible al público.

Pero Statisma, que opera bajo la misma gerencia que una empresa de producción llamada Encoded Media, anuncia en Twitter un servicio para"escuchar primero" los anuncios del gobernador del Banco de Inglaterra.

La firma también ofrece acceso a conferencias de prensa del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Canadá.

Y los operadores que contratan el servicio de Statisma reciben un correo electrónico que detalla los números telefónicos que hay que marcar para acceder a los discursos.

Pero en respuesta a varias llamadas hechas por la BBC y otros medios de comunicación, la empresa publicó en su sitio web esta declaración: "NO transmitimos información embargada y NO divulgamos información que no esté a disposición del público".

Un portavoz del Banco Central Europeo (BCE) dijo que esa institución empezó a retrasar las transmisiones de audio en septiembre para evitar posibles problemas.

"Desde septiembre de este año, el BCE ofrece una transmisión de audio de baja latencia para cada conferencia de prensa sobre política monetaria para evitar precisamente los problemas que aparecieron en las noticias de hoy", dijo.

"Por lo tanto, no tiene ningún sentido que alguien use soluciones ofrecidas comercialmente, porque la solución que ofrecemos es la opción más rápida disponible y es gratuita para todos", agregó el portavoz.

