El fuego del mercado ganadero obliga a parar frigoríficos y envíos a seguro de paro

Con precios en alza y una menor oferta de ganado vacuno terminado, los frigoríficos nacionales de menor porte buscan achicar costos o directamente dejan de funcionar porque no pueden competir frente al resto de la industria y las dos multinacionales brasileñas (Marfrig y Minerva) que tienen el 41% de la faena.

Así ocurrió con el Frigorífico Florida, que resolvió frenar su operativa hasta julio y enviar a 175 trabajadores al seguro de paro, según informó Radio Florida. Para los próximos días se esperan que otras plantas bajen la cortina, alguna por licencias y otras porque no pueden sostener la actividad con los valores actuales del ganado gordo con una oferta más acotada por la proximidad del período de pos zafra.

El dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines (Foica), Luis Muñoz, dijo este jueves a Tiempo de Cambio de radio Rural que en el caso del Frigorífico Florida los inversores argumentaron que el cierre se debe a que los valores del ganado gordo están “por fuera de competencia” para el giro de su negocio. En principio, el plan de esa planta es enviar el personal por un lapso de 30 días al seguro.

El dirigente sindical indicó que esa “no es la única planta” que está registrando dificultades para mantener su operativa normal, ya que hay otras plantas que también han enviando trabajadores al seguro de paro parcial y achicando la cantidad de días que se trabaja, a tres o cuatro jornadas. En los últimos días han corrido rumores en el negocio sobre dificultades de pago de algunas industrias más pequeñas, aunque todavía no hubo ninguna denuncia pública por parte de los intermediarios o productores.

“En el caso de Marfrig ya está dando licencias en alguna planta y Minerva lo va a hacer en estos días”, comentó Muñoz, aunque aseguró se trata de una práctica que se hace todos los años ambas empresas.

La multinacional Marfrig cuenta con cuatro frigoríficos de carne vacuna (Tacuarembó, Cledinor, Inaler y Colonia) y lidera el ranking local de faena en 2019 con una participación del 23%. En segundo lugar se ubica su compatriota Minerva que tiene tres plantas (Canelones, Pul y Carrasco) y una cuotaparte del 18%. En tercera posición, pero bastante lejos, se ubica Frigorífico Las Piedras (de capitales nacionales) con una participación del 7,5%.

Muñoz dijo que se trata de un "año particular" por las consecuencias de la fuerte exportación de ganado en pie de los últimos dos años y por la creciente tasa de extracción de ganado de la industria frigorífica, lo que determina que exista menos ganado disponible de faena. A esto se suma una avidez de China por carne vacuna producto de la debacle que está generando la peste porcina en la potencia asiática. Ello ha tonificado los valores de exportación que perciben las industrias que tienen habilitado el ingreso para carne vacuna a este mercado en las últimas semanas.

Ese conjunto de variables están recalentando el mercado ganadero. El novillo gordo está muy cerca de llegar a los US$ 4 por kg carcasa, un valor récord para la ganadería uruguaya, y que arrastra las cotizaciones de las demás categorías de ganado al alza, incluida la reposición.

La Foica todavía no tiene una diagnóstico definido sobre cuántos trabajadores dejarán de trabajar durante el otoño e invierno, período en el cual suelen reducir el número de plantas que están en actividad. “En junio, julio y agosto es normal que las plantas den licencias”, explicó Muñoz. En el caso de los envíos a seguro de paro, advirtió que para los frigoríficos más pequeños "se les hace más difícil competir” por una materia prima más escasa con multinacionales como Marfrig o Minerva.

Faena y precios firmes

Según la consultora Blasina & Asociados la faena de vacunos en mayo subió 18,5% respecto a la del mismo mes de 2018. En el quinto mes del año se faenaron 214.676 animales, 33.500 más que los 181.115 del mismo mes del año pasado y casi 4.000 más que los 210.842 faenados en abril.

Con menor oferta de ganado a la industria y entradas ágiles a las plantas, continúa la tonificación de valores en el mercado de haciendas. Ese fue el comentario que surgió de la última reunión semanal de precios de referencia que realiza la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG). En la última semana los valores registraron un aumento de seis a 11 centavos de dólar, dependiendo de la categoría. En el caso del novillo gordo de exportación el incremento fue de US$ 0,10 cotizando ahora en US$ 3,81 por kilo carcasa. Para la vaca gorda, la suba fue de 11 centavos, hasta US$ 3,62 por kilo, mientras que la vaquillona especial cotizó en US$ 3,66 por kilo, registrando un aumento de 11 centavos sobre la semana previa.

La firmeza del ganado vacuno en Uruguay ya le está pegado al bolsillo de los consumidores uruguayos. Dentro de las canasta de precios que releva el INE, en mayo sobresalió el aumento de 3,3% que tuvo la carne vacuna en el rubro alimentos por ajustes alcistas en cortes como nalga, vacío, bola de lomo, colita de cuadril, carne picada, asado de tira, paleta, aguja y falda, entre otros. La excepción fue el pollo entero que bajó de precio.

Esta coyuntura ha alentado la importación de carne vacuna y cerdo de los países vecinos. En mayo, ingresaron 2.350 toneladas de carne bovina, lo que implicó el tercer aumento mensual consecutivo y el mayor volumen registrado en lo que va del año, superando en más del doble al mismo mes de 2018. En los últimos 12 meses ingresaron casi 19 mil toneladas por un valor de US$ 71,1 millones.

En tanto, de cerdo se importaron 4.216 toneladas en mayo, casi el doble de las 2.300 toneladas que había registrado igual mes del año pasado. En el último año móvil ingresaron al país casi 40 mil toneladas de carne de cerdo por casi US$ 85 millones, un máximo histórico, según datos aduaneros.