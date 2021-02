El gobierno de Estados Unidos suspende el acuerdo de "tercer país seguro" con Centroamérica

Se trata de convenios que el gobierno del expresidente Donald Trump firmó con esos países centroamericanos y que permitían la deportación de migrantes desde EE.UU.

Gracias a ACA, Guatemala se convirtió en un llamado "tercer país seguro", una figura mediante la cual EE.UU. podía enviar migrantes salvadoreños y hondureños deportados a ese país.

El anuncio lo realizó este sábado Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU.

"De acuerdo con la visión del presidente, hemos notificado a los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras que Estados Unidos está tomando esta acción conforme comienzan los esfuerzos para establecer un enfoque cooperativo y mutuamente respetuoso para gestionar la migración en la región", anunció Blinken.

El secretario de Estado señaló que se trata de los "primeros pasos concretos" para una nueva forma de asociarse con la región.

We will deliver on @POTUS’s vision of safe, orderly, and humane regional migration. As we suspend and terminate the Asylum Cooperative Agreements with the Governments of El Salvador, Guatemala, and Honduras, we will take concrete steps toward greater partnership & collaboration.