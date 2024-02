El irónico comentario de La Tora que alimenta los rumores de infidelidad entre Nacho Castañares y Romina Uhrig

La encargada del Streaming de Gran Hermano tuvo un particular comentario durante un informe del programa.

Durante la gala de eliminacion del domingo, La Tora se encontraba trasmitiendo y opinando de los hermanitos, cuando Santiago del Moro da paso a un informe sobre la buena relacion entre Lisandro Navarro y Romina Uhrig, la ex participante del año pasado que entró a ayudarlos con las tareas domésticas.

El video apuntaba a la buena onda que había entre ambos, pese a que Licha se encuentra en pareja.

Mientras la ex hermanita streameaba y se mostraba un momento en el que Romina decía que con Lisandro no se puede estar porque tiene novia, La Tora hizo un comentario sárcastico en pleno vivo: "Igual hay gente que no le importa si tiene novia o no tiene novia".

Esto generó ruido en las redes sociales ya que, hace unas semanas, había trascendido que los ex participantes de Gran Hermano, Nacho Castañares y Romina Uhrig, estaban teniendo un romance apasionado.

El movilero de LAM, Pepe Ochoa, reveló hace unos días: "Me escribe acá una persona, que no puedo revelar, qué me dice 'Te recontra confirmo en base a lo de Marcos y Juli, que Nacho y Romina se siguen viendo'. Empezó como un histeriqueo, Nacho se enganchó y ella no, y la separación de ella de (el exintendente Walter) Festa es por Nacho."

Tras los fuertes rumores de que algo habría sucedido entre Nacho y Romina, y al poco tiempo de que la relacion de la Tora y el semifinalista llegara a su fin, Lucía no volvió a mencionar a Uhrig, ni siquiera a juntarse con la ex diputada.

Lucía Villar dio a entender en el Streaming, que aparentemente Romina se habría metido en la relacion de Nacho y ella, cuando aun estaban juntos