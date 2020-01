El joven que arriesgó su vida para evitar que un hombre quemara a su pareja en plena calle en Perú

Municipalidad de La Victoria Juan Zuleta Gómez, interviniendo para separar a Julio Rojas Mogollón y a Brigitte Flores.

Las imágenes de un hombre rociando con lo que parece ser gasolina a una mujer, en plena calle, han causado gran conmoción en Perú.

Un video grabado por las cámaras de seguridad del distrito de La Victoria, en Lima, la noche del miércoles, muestran a Julio César Rojas Mogollón rociando a su pareja, Brigitte Flores Luna, con una galonera que parece contener combustible para una motocicleta estacionada al lado de ellos.

Un joven, identificado como Juan Zuleta Gómez, de 25 años, intervino para separarlos y evitó que la mujer sufriera quemaduras.

Los medios peruanos lo calificaron como héroe por arriesgar su vida para ayudar a una desconocida.

Minutos después del altercado, Flores Luna reconoció que Rojas Mogollón había intentado quemarla, sin embargo decidió no denunciarlo y, más tarde, negó que la hubiera agredido.

El sujeto también niega haber atentado contra la mujer.

¿Cómo ocurrió este incidente y quién es el joven que impidió que sucediera algo peor?

"Me ha rociado gasolina y me ha querido prender"

Las imágenes de seguridad de La Victoria muestran que después de rociar a Flores Luna, Rojas Mogollón saca un encendedor de su bolsillo, enciende una franela y hace ademanes de lanzarla en dirección a la mujer.

Serenazgo de La Victoria Julio César Rojas Mogollón niega haber querido quemar a Brigitte Flores.

Zuleta Gómez intenta todo el tiempo interponerse entre los dos y contener a Rojas Mogollón, pese a que este se ve mucho más grande y pesado que él.

Flores Luna se aleja corriendo, pero el fuego alcanza al joven Zuleta Gómez, que se va caminando con un bolso colgado de su cintura encendido en llamas.

Un video filmado por agentes de serenazgo (vigilancia municipal) de La Victoria poco después del incidente muestra a Flores Luna llorando y reconociendo que había sido atacada.

Zuleta Gómez permanece cerca de ella, aunque fuera de la imagen y una de las agentes le dice "retírate".

"Sí, lo voy a denunciar. Me ha rociado gasolina y me ha querido prender (...)Gracias al chico que está acá [Zuleta Gómez] me he ido corriendo", dice la mujer en el video de serenazgo.

Ella y su pareja fueron trasladados a una comisaría de La Victoria, pero Flores Luna decidió no denunciar a Rojas Mogollón y el hombre quedó libre.

Pero la Fiscalía de Perú decidió actuar de oficio y volvieron a detenerlo este jueves.

"Estamos investigando para pedir consecuentemente la prisión preventiva", dijo Luz Marina Palacios, la fiscal encargada del caso, el jueves.

El Ministerio de la Mujer de Perú también dijo el jueves que estaba "recogiendo la información necesaria para actuar de oficio ante el presunto intento de feminicidio en La Victoria".

"No me gusta que maltraten a las mujeres"

Además, la ministra de la Mujer de Perú, Gloria Montenegro, aplaudió la conducta de Zuleta Gómez.

"Quiero felicitar al joven que interviene en defensa y evita un feminicidio. Si él no hubiera participado la chica sería ahora una víctima más", dijo.

Varios medios peruanos, como el canal ATV, se refirieron a él como "héroe".

La periodista Rosa María Palacios, conductora del programa "Sin Guion", del diario peruano La República en IGTV, también elogió al muchacho.

"Hay que resaltar la conducta solidaria de este joven. Las imágenes son muy claras. Otros miraban indiferentes. El se la jugó. Para luchar contra la violencia a las mujeres todos debemos involucrarnos. No se combate la violencia desde el silencio y la indiferencia", escribió en Twitter.

El periodista Pedro Ortiz le dedicó una columna en el diario peruano El Comercio, publicada este viernes.

"Zuleta Gómez hizo lo que pocos harían. Porque, seamos sinceros, cuando ocurren hechos despreciables en la calle, muchos prefieren mirar a otro lado", escribe Ortiz. "¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de exponer nuestras vidas como lo hizo él? Piénselo".

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, le regaló una bicicleta, según la Municipalidad de La Victoria.

Municipalidad de La Victoria La municipalidad del distrito se refiere al joven como "héroe de La Victoria".

El joven trabaja cuidando y limpiando autos en las calles de este distrito, hace unos siete años.

BBC Mundo intentó comunicarse con él, pero el municipio dijo que no tenía teléfono celular ni domicilio oficial.

La entidad aseguró además que le había ofrecido trabajo, pero que hasta el momento no había aceptado y que era muy "reservado".

Pero algunos medios locales lograron conversar con el muchacho.

"Estaba en la esquina y vi que la golpeaba e insultaba porque le reclamó algo sobre la moto. La gente solo miraba y por eso me acerqué", contó Zuleta Gómez al diario peruano Perú 21.

Según este periódico, las personas que caminaban al momento de la entrevista por donde trabaja el joven le pedían tomarse fotos o lo vitoreaban.

"No soy ni Batman ni Superman. Solo la ayudé porque nunca me ha gustado que golpeen a las mujeres", añadió Zuleta Gómez, según Perú 21.

A otros medios locales también les dijo que no le gusta que "maltraten a las mujeres".

"No he sido agredida, no tenía señas de gasolina"

Mientras tanto, Rojas Mogollón niega que haya querido quemar a Flores Luna, según un video de un interrogatorio al que lo sometió la policía, después de detenerlo por segunda vez, este jueves.

"Estaba echando gasolina a la moto y comenzamos a discutir. Hubo un forcejeo y yo estaba con el encendedor en la mano. Pero en ningún momento ella ha estado cerca a mí", le dice a la policía y reconoce que las discusiones entre ambos son frecuentes.

El jueves, la misma Flores Luna negó haber sido agredida, pese a lo que había dicho el día anterior. Incluso negó que Zuleta Gómez la hubiera salvado.

"Estábamos ebrios y él comienza a hacer ademanes. Él mete la mano al bolsillo y saca el encendedor, saca llaves, yo no sé, porque yo he estado a una distancia prudente. Vi que se propagó una llama y me retiré, por eso no he puesto ninguna denuncia", dijo la mujer a medios locales.

Un periodista le preguntó sobre "el joven [Zuleta Gómez] que casi se quema por salvarla".

"Por salvarme, no. Porque me revisaron las prendas, pasé examen toxicológico, médico legista y no arrojaron nada porque yo no he sido agredida", respondió Flores. "Yo no tenía señas de gasolina".

