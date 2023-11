El Papa Francisco recibirá a Alberto Fernández en Roma antes de que deje la presidencia

El presidente Alberto Fernández tiene programado realizar, en los próximos días, un viaje a Roma con el propósito de encontrarse con el Papa Francisco, marcando así uno de los últimos eventos oficiales de su mandato. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta, se estima que la visita se llevará a cabo a finales de noviembre, entre el 28 y el 30 de dicho mes.

Este encuentro reviste un carácter eminentemente protocolar y busca formalizar un adiós al Sumo Pontífice antes de la conclusión de su gestión el 10 de diciembre, fecha en la cual debe llevar a cabo el traspaso de mando con el presidente electo, Javier Milei.

Hace aproximadamente un mes, el secretario de Culto, Guillermo Olivieri, y la embajadora argentina ante el Vaticano, Fernanda Silva, coordinaron los detalles de esta visita, que ha recibido la confirmación por parte de Francisco en las últimas horas.

El Palacio Apostólico será el escenario de este encuentro, donde se espera que Fernández participe con una comitiva notablemente reducida. Cabe destacar que la última reunión entre el presidente argentino y el Papa tuvo lugar en mayo de 2021. A lo largo de la gestión del Frente de Todos, ambos líderes mantuvieron una relación fluida y exenta de conflictos, a diferencia de la relación entre el Papa y el expresidente Mauricio Macri.

Originalmente, Francisco tenía programada una reunión con la vicepresidenta Cristina Kirchner esta semana, pero la misma fue cancelada por la vicepresidenta tras los resultados del balotaje. En consecuencia, será Fernández quien se entreviste con el Papa. En los últimos días, el presidente argentino ha vuelto a expresar críticas hacia su compañera de fórmula, con quien finaliza su gestión sin mantener comunicación alguna. Esta relación fracturada se ha deteriorado como resultado de las tensiones internas en el Gobierno.

En una entrevista con El Observador, Fernández comentó: "Me causa gracia porque los medios argentinos me decían que yo era un títere, pero resulta que el títere es el único que termina enfrentado a Cristina. Muy títere no era entonces. Y la queja de que no me escuchan, no es que no escucho, además me lo dicen por escrito. Oír escucho, lo que pasa es que no siempre estoy de acuerdo".