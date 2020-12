El senador republicano que se niega a certificar el triunfo de Biden (y qué pasa el 6 de enero)

Un senador republicano será el primero en objetar el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre cuando el Congreso de Estados Unidos certifique los resultados la próxima semana.

Getty Images Joe Biden jurará su cargo como presidente el 20 de enero.

Josh Hawley, senador por Misuri, dijo que tenía dudas sobre la integridad de la elección a pesar de que no hay evidencia de fraude.

También se espera que un grupo de republicanos se nieguen a certificar el resultado en la Cámara de Representantes, la cámara baja del Congreso.

Pero no se espera que estas objeciones cambien el resultado.

El Colegio Electoral ya confirmó a comienzos de mes la victoria de Biden sobre Donald Trump por 306-232.

Estos votos, concedidos en función de los triunfos en cada uno de los estados, debe ser refrendado por el Congreso el 6 de enero. Biden tomará posesión del cargo el día 20 de enero.

Desde que perdió la elección, Trump ha alegado que hubo un supuesto fraude sistémico, pero no hay evidencias. Todos los esfuerzos legales de los republicanos han sido rechazados por los tribunales.

¿Qué dijo Hawley?

Hawley afirmó que no puede votar para certificar el resultado "sin subrayar el hecho de que algunos estados, en particular Pensilvania, no siguieron sus propias leyes electorales".

"El Congreso debería al menos investigar las acusaciones de fraude electoral y adoptar medidas para asegurar la integridad de nuestras elecciones. Pero el Congreso de momento no ha querido actuar".

Hawley, senador de primer mandato del que se rumorea que tiene aspiraciones presidenciales, no especificó qué tipo de fraude pudo haber alterado el resultado.

Reuters Josh Hawley es el primer senador republicano que dice que objetará los resultados electorales.

¿Qué ocurrirá cuando el Congreso se reúna el día 6?

Las objeciones al conteo electoral apoyadas por un miembro de la Cámara de Representantes y del Senado deben ser consideradas por los congresistas en un debate de dos horas, al que le sigue una votación.

Para que los votos electorales de un estado sean rechazados se requiere una mayoría en ambas cámaras.

Ese escenario es considerado imposible porque los demócratas de Biden controlan la Cámara de Representantes y algunos republicanos en el Senado ya han dicho que no objetarán los resultados.

Pero el congresista republicano por Alabama Mo Brooks ha prometido que planteará la batalla en la Cámara, por lo que es casi seguro que habrá debate el 6 de enero.

¿Qué dicen los otros republicanos?

El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, ha pedido a los miembros de su partido que eviten forzar a los congresistas a un vergonzoso test de lealtad para elegir entre respaldar al presidente Trump o a los votantes.

McConnell les dijo en una llamada a comienzos de mes que un voto de ese tipo en la cámara sería "terrible".

Otro alto cargo republicano, John Thune, dijo que no tiene sentido porque el resultado final es obvio.

¿Cómo reaccionó el equipo de Biden?

La portavoz de Biden, Jen Psaki, describió la maniobra de Hawley como "grotesca".

"El pueblo estadounidense habló alto y claro en la elección y 81 millones de personas votaron por Joe Biden y (la vicepresidenta) Kamala Harris", dijo Psaki.

"El Congreso certificará los resultados de la elección como hace cada cuatro años", agregó.

BBC

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.