Game of Thrones: un vaso de café se roba la atención de los espectadores de Juego de Tronos

AVISO DE SPOILERS: Esta nota contiene detalles de la trama de la serie.

Parece que para conquistar los Siete Reinos, Daenerys Targaryen necesita algo de energía extra.

En el más reciente capítulo de la serie Games of Thrones ("Juego de tronos") un vaso de café apareció en una de las escenas, lo que causó burlas en redes sociales.

Casi al inicio del capítulo, durante un banquete de celebración en Invernalia, Tormund está abrazando a Jon Snow y dando ejemplos de por qué es un gran líder, y de fondo se puede ver sobre la mesa un vaso de café.

Durante un breve instante, se percibe el vaso desechable frente a Daenerys.

El recipiente con su tapa blanca contrasta con el resto de elementos de utilería que ambientan la serie de HBO en un entorno medieval.

https://twitter.com/zane/status/1125289538845327361

Los espectadores del capítulo The Last of the Starks pronto comenzaron a especular si era de Starbucks.

Twitter El vaso de café parece ser de la cadena Starbucks

La empresa cafetera tomó el asunto con gracia y tuiteó este lunes al respecto: "Para ser honestos nos sorprende que ella no haya ordenado un Dragon Drink"

https://twitter.com/Starbucks/status/1125450083107872772

La breve aparición de este intruso desató la burla de los fans de la serie que comenzaron a circular memes al respecto.

https://twitter.com/LordSnow/status/1125464683182481408

https://twitter.com/Charly86603169/status/1125443213043675142

https://twitter.com/Srinanda011/status/1125444277704712192

Tan sólo en la séptima temporada, una media de 31 millones de personas vieron cada capítulo.

La serie fue pirateada 1.000 millones de veces. Además de tener 6,9 millones de menciones en redes sociales, de acuerdo con datos de Fortune, Brandwatch y MUSO.

