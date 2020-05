George Floyd: las imágenes de los disturbios y las protestas en Minneapolis por la muerte del afroestadounidense en custodia policial

EPA

Las protestas, los disturbios y los enfrentamientos continúan en la ciudad estadounidense de Minneapolis tras la muerte el lunes del afroestadounidense George Floyd cuando se encontraba bajo custodia policial.

Por cuarto día consecutivo hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes con gases lacrimógenos, incendios y roturas y saqueos a locales comerciales.

Un video, que se hizo viral, muestra a Floyd, de 46 años, quejándose y diciendo "No puedo respirar" y "No me mates" mientras un policía blanco se arrodilla sobre su cuello.

A los pocos minutos Floyd muere en un hospital.

Este viernes, los disturbios y enfrentamientos con la policía en la ciudad continuaron e incluso un periodista de CNN, Omar Jiménez, y su equipo fueron arrestados aparentemente porque no se movieron del sitio cuando se les indicó.

El equipo fue liberado una hora después, luego de que las autoridades se disculparan por el arresto.

El jueves, agentes de policía dispararon gases lacrimógenos y balas de goma en un intento de dispersar a una multitud frente a la comisaría de policía.

El cordón de seguridad alrededor de la comisaría fue finalmente superado por los manifestantes, que le prendieron fuego al igual que a otros dos edificios cercanos, cuando los agentes se retiraron.

El Departamento de Policía de Minneapolis dijo en un comunicado que la comisaría había sido evacuada poco después de las 22:00 horas "para resguardar la seguridad de nuestro personal".

Los disturbios continuaron a pesar de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ordenó el despliegue de cientos de miembros de la Guardia Nacional para restablecer el orden.

También hubo protestas en Chicago, Illinois; Los Ángeles, California; y Memphis, Tennessee.

