Grammy 2020: estos son los ganadores de los premios a lo mejor de la música en Estados Unidos

Getty Images Billie Ellish fue la gran ganadora de la noche al coronarse en cuatro categorías principales, incluido álbum y grabación del año.

"Esta noche es para Kobe".

Así inició la ceremonia de la edición 84 de los premios Grammy este domingo, marcada por el trágico fallecimiento del basquetbolista Kobe Bryant y su hija el mismo día en un accidente de helicóptero en California.

La cantante Lizzo, quien inició la gala con esas palabras para Bryant, consiguió tres Grammy, pero fue la joven de 18 años Billie Ellish quien dominó en las categorías principales.

Ellish ganó en las candidaturas de mejor álbum del año, mejor artista revelación, mejor grabación del año y mejor canción del año.

La presentadora de la gala, la cantante y pianista Alicia Keys, improvisó un discurso a partir de la muerte de Bryant y cantó los versos de "It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday" ("Es tan difícil decir adiós al ayer") acapella junto a miembros del grupo Boyz II Men.

Getty Images La ceremonia de los Grammy inició con un homenaje a Kobe Bryant, quien falleció en un accidente de helicóptero este domingo.

"Estamos literalmente de pie y con el corazón roto en la casa que Kobe Bryant construyó", añadió Keys en referencia al Centro Staples, el estadio donde Bryant jugó durante gran parte de su carrera con los Lakers de Los Ángeles.

Antes del evento televisado, en el que solo se entregan galardones en una selección menor de las categorías, artistas como Lady Gaga, Beyoncé y Rosalía fueron reconocidas.

La cantante española ganó el Grammy al mejor álbum latino de género rock, urbano o alternativo por su disco "El Mal Querer".

Esta es la lista de los ganadores:

Principales ganadores

Álbum del año : When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Ellish

: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Ellish Grabación del año : "Bad Guy", Billie Ellish

: "Bad Guy", Billie Ellish Canción del año : "Bad Guy", Billie Ellish

: "Bad Guy", Billie Ellish Artista revelación: Billie Ellish

Getty Images Billie Ellish, Lizzo, Lil Nas X y Finneas, todos ganadores en esta edición de los Grammy.

Mejor actuación pop en dúo o grupo : "Old Town Road", Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus

: "Old Town Road", Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus Mejor actuación pop en solitario : "Truth Hurts", Lizzo

: "Truth Hurts", Lizzo Mejor álbum pop : When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Ellish

: When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, Billie Ellish Mejor álbum de rap : Igor, Tyler The Creator

: Igor, Tyler The Creator Mejor canción de rap : "A Lot", 21 Savage junto a J. Cole

: "A Lot", 21 Savage junto a J. Cole Mejor actuación de rap : "Racks In The Middle", Nipsey Hussle junto a Roddy Ricch y Hit Boy

: "Racks In The Middle", Nipsey Hussle junto a Roddy Ricch y Hit Boy Mejor video musical : "Old Town Road", Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus

: "Old Town Road", Lil Nas X junto a Billy Ray Cirus Mejor álbum de rock : Social Cues, Cage The Elephant

: Social Cues, Cage The Elephant Mejor canción de rock: "This Land", Gary Clark Jr.

Getty Images La cantante española Rosalía ganó el Grammy en una ceremonia previa a la televisada al mejor álbum latino de género rock, urbano o alternativo por su disco "El Mal Querer".

Mejor actuación de rock : "This Land", Gary Clark Jr.

: "This Land", Gary Clark Jr. Mejor actuación de metal : "7empest", Tool

: "7empest", Tool Mejor grabación dance : "Got To Keep On", The Chemical Brothers

: "Got To Keep On", The Chemical Brothers Mejor álbum pop tradicional : Look Now, Elvis Costello & The Imposters

: Look Now, Elvis Costello & The Imposters Mejor álbum urbano contemporáneo: "Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo

"Cuz I Love You (Deluxe)", Lizzo Mejor álbum de comedia: Sticks and Stones, Dave Chapelle

Getty Images La cantante Demi Lovato conmovió al público con una sentida presentación.

Mejor álbum de música alternativa : Father Of The Bride, Vampire Weekend

: Father Of The Bride, Vampire Weekend Mejor álbum de R&B : Ventura, Anderson.Paak

: Ventura, Anderson.Paak Mejor actuación de R&B : "Come Home", Anderson.Paak

: "Come Home", Anderson.Paak Mejor canción de R&B : "Say So", PJ Morton junto a JoJo

: "Say So", PJ Morton junto a JoJo Mejor banda sonora original para medio visual : Hildur Guðnadóttir por Chernobyl

: Hildur Guðnadóttir por Chernobyl Mejor canción original para medio visual: "I'll Never Love Again", Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere

