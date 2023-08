Gran Hermano: Tras conocerse el embarazo de Daniela Celis ahora con Thiafo Medina cambiaron los pañales

Tras conocerse que la ex Gran Hermano, Daniela Celis, iba a ser mamá de gemelos y luego que su pareja Thiago Medina hablara sobte sobre su parternidad en medios de los rumores que los hacía distanciados, ahora ambos cambiaron pañales, obviamente en sus redes sociales.

A través de su cuentas de Instagram, Daniela compartió un video divertido en el que desafió a Thiago a practicar ponerle un pañal y vestir a un bebé de juguete. “Experimentando cómo ser padres y ahora llegó el turno de vestirlo y cambiar el pañal. ¿Cómo te ves? Te ves. Tu momento. ¿Sabes cómo se pone el pañal? Mostrale a la gente”, comienza diciendo la exhermanita.

En la historia siguiente, Thiago explica el paso a paso sobre cómo colocar la tira desechable sobre el infante. “¿Nos sorprendió a todos? ¿O solo a mí?”, se preguntó Celis, visiblemente asombrada por las capacidades del joven. En la última story, la pareja se muestra sonriente con el resultado final: un muñeco completamente vestido, con pañal incluido. “Vamos bien. Después le ponemos el babero de verdad. ¿Estás ansioso?”, apuntó la modelo. “Un poco”, respondió él.

El silencio de Thiago en medio de rumores de ruptura

Thiago Medina habló de su relación con Daniela y de su paternidad varios días después de conocerse el embarazo lo que disparó especulaciones de todo tipo sobre la pareja. Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, dijo, despejando dudas sobre quienes decían que no pensaba hacerse cargo de los gemelos.

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, agregó.

Thiago le explicó a Ariel Ansaldo, su amigo del reality que lo acompañó en esta transmisión. “Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para hacerlo, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera hablar, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces”.

El anuncio de Daniela

"Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa: resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos", dijo emocionada. El anuncio lo hizo en el programa digital Fuera de Joda –que se transmite por Telefe, Youtube y Twitch– que conduce junto a Nacho Castañares y La Tora, todos exconcursantes de Gran Hermano.

La mediática insistió en que no espera mellizos, sino gemelos, algo con lo que soñaba desde chica, contó. "Son dos iguales. Estoy muy contenta (...) Me acuerdo patente que moríamos por tener mellizos o gemelos. De repente saber que me tocó a mí los gemelos es como que wow loco no puedo creer que todo se me esté cumpliendo", exclamó.