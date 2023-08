Finalmente Thiago dr Gran Hermano habló del embarazo de Daniela Celis: "nosotros estamos juntos como pareja"}

Finalmente, Thiago Medina habló en público, a través de su canal de Twitch, sobre el embarazo de Daniela Celis y los gemelos que espera con ella.

“Nosotros estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella, siempre estoy pendiente”, dijo, despejando dudas sobre quienes decían que no pensaba hacerse cargo de los gemelos.

“Me molesta que salgan a hablar boludeces, que salgan a decir cosas que nada que ver, o gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, agregó.

Enoojado, continúo. “¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados, pero yo no quería salir a hablar porque yo me siento cómodo con Dani y porque yo estoy recontento con ella”, agregó.

Daniela blanqueó el embarazo en el streaming se Telefe

"Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa: resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos", dijo emocionada. El anuncio lo hizo en el programa digital Fuera de Joda –que se transmite por Telefe, Youtube y Twitch– que conduce junto a Nacho Castañares y La Tora, todos exconcursantes de Gran Hermano.

La mediática insistió en que no espera mellizos, sino gemelos, algo con lo que soñaba desde chica, contó. "Son dos iguales. Estoy muy contenta (...) Me acuerdo patente que moríamos por tener mellizos o gemelos. De repente saber que me tocó a mí los gemelos es como que wow loco no puedo creer que todo se me esté cumpliendo", exclamó.