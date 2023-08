Dos ex Gran Hermano van a ser papás y sorprendieron con un dato sobre el embarazo

Dos ex Gran Hermano, que participaron en la última edición del programa, anunciaron que van a ser papás y sorprendieron con un dato sobre el embarazo.

Se trata de Daniela Medina y Thiago Celis, que comenzaron una relación estando en el reality show. Los rumores sobre un embarazo de Medina circularon en las últimas horas y la modelo finalmente confirmó la noticia.

Captura Fuera de Joda Youtube

Daniela Medina mientras hacía el anuncio en Fuera de Joda, el programa que conduce junto a Nacho Castañares y La Tora

"Sí, voy a ser mamá. Y tengo una noticia más linda que esa: resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos", dijo emocionada. El anuncio lo hizo en el programa digital Fuera de Joda –que se transmite por Telefe, Youtube y Twitch– que conduce junto a Nacho Castañares y La Tora, todos exconcursantes de Gran Hermano.

La mediática insistió en que no espera mellizos, sino gemelos, algo con lo que soñaba desde chica, contó. "Son dos iguales. Estoy muy contenta (...) Me acuerdo patente que moríamos por tener mellizos o gemelos. De repente saber que me tocó a mí los gemelos es como que wow loco no puedo creer que todo se me esté cumpliendo", exclamó.

"Quería ser famosa, entré a la casa y lo cumplí. Quería gemelos desde chica y los tengo. Es increíble", reflexionó.

Y agregó que "siempre" dijo que quería ser "madre joven". "Quería ser más joven aún", aseguró.