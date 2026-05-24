Matías Arezo después de seis partidos y Diego Laxalt después de seis años: los goles de Peñarol ante Defensor Sporting y lo que dijeron tras el triunfo

Peñarol se llevó tres valiosos puntos del estadio Luis Franzini al ganarle 2-0 a Defensor Sporting por la segunda fecha del Torneo Intermedio. Con el triunfo varios jugadores dejaron atrás rachas negativas.

El primero que dejó atrás una marca negativa sin goles fue Matías Arezo, autor del 1-0 a los 48' de juego, mediante ejecución de tiro penal.

El idilio de Matías Arezo con la hinchada aurinegra crece día a día. Y es fácil entender por qué. Una vez más, el goleador apareció -en esta oportunidad, de penal-, ¡y @OficialCAP se pone en ventaja como visitante ante @DefensorSp ! pic.twitter.com/J4abFmGblt

"Por suerte pudo volver a convertir , es el primer gol que hago de penal en el año. Importante la victoria por la Anual, por el año entero y por este torneo corto que obviamente nos demanda a ganar todos los torneos", dijo Arezo en declaraciones al canal oficial del torneo.

Posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras el triunfo de Peñarol sobre Defensor Sporting en el Franzini

Un gol del ex Peñarol Juan Rodríguez para Cagliari sacó a Milan de la UEFA Champions Legue para la próxima temporada

Arezo no marcaba desde el 17 de abril, cuando le hizo el empate parcial a Platense en el Campeón del Siglo, por Copa Libertadores. El encuentro terminó 2-1 a favor del Calamar.

Por el Torneo Apertura había marcado por última vez contra Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida, por la octava fecha. Aquello fue el 25 de marzo.

El 2-0 llegó en tiempo agregado y fue obra de Diego Laxalt.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2058694321663103144&partner=&hide_thread=false Tras una notable jugada que nació de los pies de Aguerre, que siguió notablemente Umpiérrez y que culminó con gran gesto técnico Laxalt, @OficialCAP convirtió su segundo gol, con el que le bajó la cortina al partido. pic.twitter.com/GS2K2xMdS6 — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) May 24, 2026

"Hoy teníamos que lograr los tres puntos, eran muy importantes. El equipo estuvo en todo momento ordenado, intentamos jugar como podíamos jugar, a veces nos tuvimos que tirar atrás porque ellos intentan jugar mucho y no podíamos caer en lo que ellos querían cuando salen a presionar para después ganarnos las espaldas para hacernos daño. Es un triunfo que nos da fuerzas", dijo Laxalt.

"Me siento bien, con mucho rodaje, muchos partidos y mejor porque pudimos ganar y eso le hace bien a uno", agregó.

Laxalt, de 33 años, no marcaba desde el 21 de noviembre de 2020, cuando era jugador de Celtic. En Dínamo de Moscú no hizo goles entre 2021 y 2025.

En Peñarol volvió a las canchas Eric Remedi que no jugaba desde el 8 de mayo cuando salió en las primeras de cambio ante Platense, por Copa Libertadores, por un problema de pérdida de equilibrio.

También regresó, en la mejor noticia en mucho tiempo, Javier Cabrera, quien se rompió los ligamentos el 6 de setiembre.

Además, Lucas Hernández no jugaba 90 minutos desde el 14 de agosto de 2025, contra Boston River en Florida.