Ignacio Ruglio dijo sentirse "recaliente" y que fue "una canallada gigante" que Marcelo Bielsa haya dejado fuera a Nahitan Nández de la selección uruguaya y del Mundial 2026

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, criticó duramente al técnico de la selección uruguaya , Marcelo Bielsa, por haber tomado la decisión de no llevar a Nahitan Nández al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza el próximo 11 de marzo.

Ruglio estuvo en la mañana de este domingo en el programa Punto Penal de canal 10 y se mostró totalmente contrario a la decisión de Marcelo Bielsa.

"Estoy recaliente. Lo que le hicieron es una canallada gigantesca, una falta de respeto pocas veces vista, y no solo es el técnico, le achaco a los que están arriba en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). Porque el técnico decide, pero los que están arriba suyo deben tener una relación con el entrenador de charlar este tipo de cosas y poder decirle: 'Mire, todo bien, usted es el que manda, pero nosotros tenemos también autoridad. Es hasta aquí".

A diferencia de Nacional, que bajó los precios, Peñarol mantiene los suyos para su último partido por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista este domingo de cara al Mundial 2026, a la espera de Darwin Núñez

La bronca de Ignacio Ruglio por la no citación de Nahitan Nández al Mundial 2026

Además de una "canallada gigante", como dijo Ignacio Ruglio, también agregó que la situación de que Nahitan Nández no vaya al Mundial 2026 con la selección uruguaya, le provocó "una bronca bárbara".

"Fue un jugador fundamental en todas las Eliminatorias, lo usaste, es el que contagia a todos los hinchas de todos los equipos, está en plenitud, ¿y no lo llevás?", se preguntó a su vez Ruglio.

Y añadió: "No pasa por imponer, pasa por razonar. Alguien de la AUF se tiene que sentar en una habitación con Bielsa y decirle: 'Todo divino, pero esto no'. ¿Si yo lo hice con Diego Aguirre en Peñarol? Claro, hemos hablado de algunas cosas. No impuse, pero sí hablé".

"Creo que todos los de la AUF piensan que es un disparate lo que está pasando, y nadie se le anima a ir a hablar con él (Bielsa)".

Según Ruglio, Nández "es un futbolista que todos los partidos marca 11 o 12 kilómetros en el GPS, te corre todo. ¿No es el lateral derecho titular? Puede jugar de volante o donde quieras ponerlo, pero tiene que estar".

Y continuó: "Además, otra cosa: la forma en la que se lo comunicaron, con un simple mensaje de Whatsapp. No es así".

Para el presidente de Peñarol, Nández, quien viene de recibir el viernes el premio al Mejor Jugador de Al-Qadsiah de Arabia Saudita, elegido por sus propios compañeros, "es un emblema de la selección y no va al Mundial. No escuché a una persona, ni de Nacional, decir que no tendría que ir a la Copa del Mundo".

"Es nuestra idiosincrasia. En algún momento, siempre el uruguayo se destacó por el corazón, no tanto por el fútbol y ese corazón en la selección, es Nahitan. No digo que sea o no titular, pero en el plantel de 26, tenía que estar".