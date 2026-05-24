Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / PEÑAROL

A diferencia de Nacional, que bajó los precios, Peñarol mantiene los suyos para su último partido por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

Ya se venden entradas para el encuentro del próximo miércoles y los carboneros son inflexibles

24 de mayo de 2026 11:01 hs
Hinchas de Peñarol

Hinchas de Peñarol

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol ya vende y canjea entradas para el partido del próximo miércoles a la hora 21.30 ante Independiente Santa Fe en el Estadio Campeón del Siglo por la última fecha de su grupo de la Copa Libertadores de América, de la cual ya quedó eliminado, y en el que irá por el pasaje a la Copa Sudamericana.

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa suma a un nuevo futbolista este domingo de cara al Mundial 2026, a la espera de Darwin Núñez

Álvaro Rodríguez anotó un golazo que ayudó al Elche a mantener la categoría en LaLiga, y que condenó al Girona de Christian Stuani al descenso

Pero a diferencia de Nacional, Peñarol informó en las últimas horas que mantuvo sus precios para el último encuentro de Copa Libertadores, pese a que ya quedó eliminado, y aunque busca clasificar a la Copa Sudamericana.

Los precios son los siguientes:

Tribuna Cataldi:

Socios anticipada: $ 490
Socios precio final: $ 620
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 690
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 870

Tribuna Damiani:

Socios anticipada: $ 690
Socios precio final: $ 870
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 990
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 1.240

Tribuna Henderson

Socios anticipada: $ 1.350
Socios precio final: $ 1.690
Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 2.200
Socios Adherentes y Generales precio final: $ 2.750

Peñarol informó los precios este sábado:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OficialCAP/status/2058196607103852775?s=20&partner=&hide_thread=false

Las más leídas

Mirá el gol de Benjamín, el hijo de Luis Suárez, para el Inter Miami en la Dreams Cup de Norteamérica, y sus declaraciones

Nacional 1-0 Albion: en un partido con dos expulsiones, el Tricolor ganó tres puntos claves para el Torneo Intermedio y la Anual, y para respirar

El posteo de Nahitan Nández de este domingo a la tarde, luego de que se supo que Marcelo Bielsa no lo citó a la selección uruguaya para el Mundial 2026

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Albion: el Tricolor se acercó a Racing

Temas

Peñarol Copa Libertadores Nacional Copa Sudamericana

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos