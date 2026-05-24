A diferencia de Nacional, que bajó los precios, Peñarol mantiene los suyos para su último partido por Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe

Peñarol ya vende y canjea entradas para el partido del próximo miércoles a la hora 21.30 ante Independiente Santa Fe en el Estadio Campeón del Siglo por la última fecha de su grupo de la Copa Libertadores de América, de la cual ya quedó eliminado, y en el que irá por el pasaje a la Copa Sudamericana.

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Los carboneros igualaron 1-1 contra Corinthians el pasado jueves en su propio escenario, y fueron eliminados del máximo torneo continental de clubes.

El pasado viernes Referí informó que Nacional, que también quedó eliminado de la Copa Libertadores tras igualar 0-0 en un muy mal partido contra Universitario el pasado miércoles, bajó sus precios para el compromiso de este martes en el Gran Parque Central contra Coquimbo Unido, en el que buscará llegar a la Copa Sudamericana.

Los tricolores dejaron una pálida imagen contra los peruanos, peor que la de Peñarol frente a los brasileños en la que al menos se notó mucha actitud.

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Pero a diferencia de Nacional, Peñarol informó en las últimas horas que mantuvo sus precios para el último encuentro de Copa Libertadores, pese a que ya quedó eliminado, y aunque busca clasificar a la Copa Sudamericana.

Los precios son los siguientes:

Tribuna Cataldi:

Socios anticipada: $ 490

Socios precio final: $ 620

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 690

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 870

Tribuna Damiani:

Socios anticipada: $ 690

Socios precio final: $ 870

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 990

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 1.240

Tribuna Henderson

Socios anticipada: $ 1.350

Socios precio final: $ 1.690

Socios Adherentes y Generales anticipada: $ 2.200

Socios Adherentes y Generales precio final: $ 2.750

Peñarol informó los precios este sábado: