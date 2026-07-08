Altas y bajas del período de pases: repasá los fichajes de cada club en el mercado de mitad de temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026

El período de pases de mitad de temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026 se inicia oficialmente este miércoles 8 de julio, con la apertura de la ventana del TMS en la que los clubes podrán registrar sus fichajes y transferencias.
Varios equipos ya han anunciado incorporaciones, las que, luego de su inscripción, quedarán habilitadas para debutar a partir de la quinta fecha del Torneo Intermedio que se retoma el fin de semana del 11 y 12 de julio.
Boston River
Altas: Rodrigo Saravia, Felipe Avenatti
Bajas: Francisco Barrios (Cluj de Rumania)
Central Español
Altas: Exequiel Mereles (cedido por Nacional)
Bajas: -
Cerro
Altas: Darío Denis, Nahuel Arena (zaguero argentino, Independiente Rivadavia)
Bajas: Fabrizio Correa (Juventud)
Cerro Largo
Altas: -
Bajas: Tiziano Correa (Nacional), Maximiliano Añasco
Danubio
Altas: John Kleber (delantero brasileño, Motagua de Honduras), Hugo Silveira (Racing), Mauro Brasil
Bajas: -
Defensor Sporting
Altas: Mauricio Larriera (DT), Alex Perdomo, Martín Rabuñal (Liverpool). Primer contrato profesional: Kevin Suárez
Bajas: Román Cuello (DT)
Deportivo Maldonado
Altas: -
Bajas: -
Juventud
Altas: Kevin Rolón, Fabrizio Correa (Cerro)
Bajas: Mateo Izaguirre (cedido a Recreativo de España), Sebastián Guerrero, Nicolás Rossi
Liverpool
Altas: - . Primer contrato profesional: Thiago Brizuela y Pablo Barreiro
Bajas: Martín Rabuñal (Defensor)
Montevideo City Torque
Altas: -
Bajas: Franco Romero (Peñarol), Bautista Kociubinski
Nacional
Altas: Bruno Zuculini (Racing de Avellaneda), Alexis Martín Arias (Cerro Porteño), Francisco Calvo (Al Ettifaq), Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental de La Paz)
Bruno Zuculini fue presentado en Nacional
Bajas: Exequiel Mereles (cedido a Central Español), Bruno Arady (cedido a Juventud)
Peñarol
Altas: Carlos Leonel Jaime(River Plate argentino), Franco Romero (Montevideo City Torque)
Bajas: Franco Escobar (Newell’s), Emmanuel Gularte (terminó su préstamo)
Progreso
Altas: Ramiro Cristóbal, Emiliano Álvarez (Unión de Santa Fe), Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo (cedido por Platense)
Bajas: Adrián Colombino, Fabricio Fernández, Diego Sánchez
Racing
Altas: -
Bajas: Felipe Cairus (Godoy Cruz), Hugo Silveria (Danubio)
Wanderers
Altas: -
Bajas: -