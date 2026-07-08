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Altas y bajas del período de pases: repasá los fichajes de cada club en el mercado de mitad de temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026

Repasá en este blog todos los movimiento del período de pases club por club

8 de julio 2026 - 13:15hs
Leonel Jaime, de River Plate argentino, será jugador de Peñarol

Leonel Jaime, de River Plate argentino, será jugador de Peñarol

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El período de pases de mitad de temporada de la Liga AUF Uruguaya 2026 se inicia oficialmente este miércoles 8 de julio, con la apertura de la ventana del TMS en la que los clubes podrán registrar sus fichajes y transferencias.

Varios equipos ya han anunciado incorporaciones, las que, luego de su inscripción, quedarán habilitadas para debutar a partir de la quinta fecha del Torneo Intermedio que se retoma el fin de semana del 11 y 12 de julio.

Repasá club por club altas y bajas:

Albion:

Altas: Felipe Serrés

Bajas: -

Boston River

Altas: Rodrigo Saravia, Felipe Avenatti

Bajas: Francisco Barrios (Cluj de Rumania)

Central Español

Altas: Exequiel Mereles (cedido por Nacional)

Bajas: -

Cerro

Altas: Darío Denis, Nahuel Arena (zaguero argentino, Independiente Rivadavia)

Bajas: Fabrizio Correa (Juventud)

Cerro Largo

Altas: -

Bajas: Tiziano Correa (Nacional), Maximiliano Añasco

Danubio

Altas: John Kleber (delantero brasileño, Motagua de Honduras), Hugo Silveira (Racing), Mauro Brasil

Bajas: -

Defensor Sporting

Altas: Mauricio Larriera (DT), Alex Perdomo, Martín Rabuñal (Liverpool). Primer contrato profesional: Kevin Suárez

Bajas: Román Cuello (DT)

Deportivo Maldonado

Altas: -

Bajas: -

Juventud

Altas: Kevin Rolón, Fabrizio Correa (Cerro)

Bajas: Mateo Izaguirre (cedido a Recreativo de España), Sebastián Guerrero, Nicolás Rossi

Liverpool

Altas: - . Primer contrato profesional: Thiago Brizuela y Pablo Barreiro

Bajas: Martín Rabuñal (Defensor)

Montevideo City Torque

Altas: -

Bajas: Franco Romero (Peñarol), Bautista Kociubinski

Nacional

Altas: Bruno Zuculini (Racing de Avellaneda), Alexis Martín Arias (Cerro Porteño), Francisco Calvo (Al Ettifaq), Tiziano Correa (Cerro Largo), Benjamín Núñez (Oriental de La Paz)

Bruno Zuculini fue presentado en Nacional

Bruno Zuculini fue presentado en Nacional

Bajas: Exequiel Mereles (cedido a Central Español), Bruno Arady (cedido a Juventud)

Peñarol

Altas: Carlos Leonel Jaime(River Plate argentino), Franco Romero (Montevideo City Torque)

Leonel Jaime

Leonel Jaime

Bajas: Franco Escobar (Newell’s), Emmanuel Gularte (terminó su préstamo)

Progreso

Altas: Ramiro Cristóbal, Emiliano Álvarez (Unión de Santa Fe), Maximiliano Juambeltz, Agustín Ocampo (cedido por Platense)

Bajas: Adrián Colombino, Fabricio Fernández, Diego Sánchez

Racing

Altas: -

Bajas: Felipe Cairus (Godoy Cruz), Hugo Silveria (Danubio)

Wanderers

Altas: -

Bajas: -

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Temas

período de pases Fútbol Uruguayo

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