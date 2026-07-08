La alegría de Matías Arezo por "la confianza" que le da el club con este pase, por qué priorizó Peñarol sobre una posible transferencia a Europa y "siempre" lo buscó tras salir de otros equipos

Peñarol organizó la conferencia de prensa de Matías Arezo este miércoles que se llevó a cabo en Los Aromos para presentar lo que fue su segundo pase más caro de la historia por el que le abonará en cuotas US$ 3.500.000 a Gremio por la ficha del futbolista.

Los presididos por Ignacio Ruglio llegaron a un acuerdo con el futbolista desde el punto de vista salarial el último día que vencía el préstamo de Gremio. De no haberlo hecho, debería haber pagado US$ 3.500.000, pero tras firmar a tiempo, los US$ 400.000 que pagó para el préstamo del jugador, se descuentan de ese monto, por lo que los carboneros deberán pagar en esas cuotas US$ 3.100.000. Con Peñarol firmó contrato por tres años hasta 2029.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, y el dirigente Marcelo Solomita, fueron quienes acompañaron en la conferencia de prensa de este miércoles a Matías Arezo, quien tiene 42 goles en 87 partidos con los carboneros.

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El jugador que pidió Diego Aguirre para Peñarol y por el que Ignacio Ruglio hace tratativas para su llegada, a cuatro días del regreso del Torneo Intermedio

"Esto es muy importante para mí, algo que veníamos anhelando del anterior pasaje, el quedarme acá en Peñarol y es un orgullo de defender a Peñarol, un club en el que me siento totalmente identificado. Que hagan esta inversión en mí es muy importante, me transmite la confianza que me han transmitido desde que llegué", comenzó diciendo el goleador aurinegro.

"Siempre estaba el tema de 'Matías se va, Matías se queda', y ahora tener la tranquilidad de quedarme tantos años en este club es muy lindo e importante. Siempre busqué a Peñarol cuando salí de otros clubes, lo sabe Nacho y siempre hice hasta lo imposible para poder concretarlo, y ojalá sea con éxitos", agregó.

Matías Arezo Foto: Dante Fernández/Focouy

A su vez, indicó: "Todos hicimos un esfuerzo para poder seguir acá. Me da tranquilidad que tengo un contrato más largo y que no me tengo que ir en seis meses o en un año. Es una buena edad para tener un pasaje más largo por el club".

"Siempre que vine generé una buena relación con Nacho (Ruglio) porque siempre pudimos intercambiar, tratando de charlar las cosas y esa buena relación fue relevante para ponernos de acuerdo en que yo pudiera seguir", explicó el goleador carbonero.

Con respecto a los objetivos que tiene planteados ahora en Peñarol, expresó que quiere "dar el máximo de mí y devolverle con goles esta confianza al club. Ahora tenemos la obligación de ser campeones uruguayos y luego, volver a ilusionarnos con la Copa Libertadores que este año no se nos dio".

Consultado acerca como explica el hecho de tener solo 23 años y no pensar en ir a Europa como la mayoría de los futbolistas, sino en seguir en los carboneros, dijo: "Se explica por la felicidad de estar acá en Peñarol. Podría haber aprovechado para ir a otros lados luego de mi rendimiento, pero preferí seguir en este club. la gente me demuestra su cariño en el estadio y en la calle, acá me siento feliz, disfruto del fútbol y de mi familia y eso me llena mucho y decir quiero estar acá".

Matías Arezo Foto: @OficialCAP

"Al equipo lo veo muy bien. Por fin vuelve el fútbol, algo que todos estamos esperando, más allá de que miramos el Mundial. Estamos ilusionados y queremos mejorar lo que hicimos en la primera parte del año, con esa obligación que decía, de ganar la Liga AUF Uruguaya, y tenemos con qué", indicó.

Vale recordar que Arezo no podrá jugar ante Racing el domingo por la quinta fecha del Torneo Intermedio porque se encuentra suspendido aún por un partido, por su expulsión ante Central Español, que contó con una suspensión de dos encuentros y uno ya lo cumplió.