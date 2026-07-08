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El jugador que pidió Diego Aguirre para Peñarol y por el que Ignacio Ruglio hace tratativas para su llegada, a cuatro días del regreso del Torneo Intermedio

Los carboneros quieren cerrar el período de pases con un par de futbolistas

8 de julio de 2026 12:26 hs
Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol

Diego Aguirre e Ignacio Ruglio en Peñarol

Oficial CAP

Peñarol se sigue aprontando para lo que será su retorno a la actividad local cuando este domingo enfrente de visitante a Racing en el Estadio Centenario en el marco de la quinta fecha del Torneo Intermedio. En tanto, su técnico Diego Aguirre le pidió al presidente Ignacio Ruglio la intención de contratar al lateral derecho Franco Pizzichillo, de gran primer semestre en Montevideo City Torque.

Según informó una fuente aurinegra a Referí, hubo contactos entre el titular del club y sus pares del conjunto celeste, y su llegada no se descarta, aunque no es sencilla.

Pizzichillo es una de las manijas de Montevideo City Torque, porque suele jugar también como carrilero y lo hace muy bien.

Las dificultades que tiene Peñarol para poder contratar a Franco Pizzichillo

Uno de los problemas que tiene Peñarol para poder contratar a Franco Pizzichillo es que en el presente, es una de las manijas de Montevideo City Torque, por lo que a este club le es muy difícil poder desprenderse de él.

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Otro obstáculo que tienen los de Diego Aguirre es que este club clasificó primero en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y espera rival que salga de los playoffs para jugar el 12 de agosto en los octavos de final del torneo.

Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra

Franco Pizzichillo celebra el gol en contra de Ignacio Arce en el partido ante Deportivo Riestra

En ese contexto, hasta ahora fue un año histórico para Montevideo City Torque que nunca había llegado tan lejos en una competencia internacional.

Por ahora, Peñarol no se da por vencido e insistirá ya que es un pedido de Diego Aguirre, cuando quedan solo cuatro días para comenzar el Torneo Intermedio, aunque el período de pases igualmente se extiende.

Maximiliano Noble

Maximiliano Noble

En otro orden, Deportivo Maldonado no quiere desprenderse de Maximiliano Noble si no es por dinero. La misma fuente consultada informó que los fernandinos no lo quieren ceder a préstamo y que solo si Peñarol compra una parte del pase, se podrá llegar a un acuerdo.

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