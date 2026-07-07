El regreso de un viejo deseo de Diego Aguirre: Peñarol reactivó las negociaciones por un jugador que se acerca

El período de pases en el fútbol uruguayo no da tregua y en Peñarol los teléfonos volvieron a sonar con insistencia por un nombre que parecía haber quedado en el olvido.

Como informó Referí el pasado 15 de junio, el media punta de Deportivo Maldonado, Maximiliano Noble, fue uno de los primeros apuntados por la dirigencia aurinegra para reforzar el ataque a pedido del técnico Diego Aguirre.

Si bien las conversaciones iniciales se habían enfriado debido a las lógicas pretensiones del club fernandino -líder de la Tabla Anual-, en las últimas horas las negociaciones se reactivaron formalmente a pedido expreso del entrenador, según comentó una fuente del club a Referí.

Diego Aguirre mantiene su postura: Maximiliano Noble es el jugador ideal para cambiar el ritmo en el último tercio de la cancha.

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Su brillante primera mitad de año, siendo pieza clave en el andamiaje ofensivo de Deportivo Maldonado -actual líder de la Tabla Anual-, despertó la atención del cuerpo técnico carbonero, que ve en él las características de velocidad, desequilibrio y llegada al gol que hoy el plantel necesita potenciar de cara a los desafíos del Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ya retomó los contactos directos con el representante del futbolista. La intención del club de Los Aromos es destrabar una salida que no se presenta sencilla.

Maximiliano Noble Foto: Deportivo Maldonado (X)

Desde Deportivo Maldonado no están dispuestos a desprenderse fácilmente de su máxima figura en pleno campeonato, menos aún estando en la pelea directa por las posiciones de vanguardia.

Sin embargo, el deseo del jugador de dar el salto a un grande y la insistencia de Diego Aguirre juegan a favor de Peñarol.

Las próximas horas serán claves para determinar si la directiva aurinegra logra estructurar una oferta económica que seduzca a Deportivo Maldonado.

Además, tras la firma de Matías Arezo, que ya había informado Referí, por tres años, se le suma el interés de Aguirre en contratar a un media punta y a un extremo, según informó la misma fuente.

El gran problema recurrente de Peñarol, es que, como ha sucedido últimamente, algunos refuerzos llegan sobre la fecha de inicio del torneo y no realizan la pretemporada con el club, lo que es un gran error y una gran ventaja para los demás clubes.