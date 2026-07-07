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El regreso de un viejo deseo de Diego Aguirre: Peñarol reactivó las negociaciones por un jugador que se acerca

Los carboneros están a punto de llegar a un acuerdo con el futbolista pedido por el DT hace más de un mes, a la vez que van por un media punta y un extremo

7 de julio de 2026 12:29 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El período de pases en el fútbol uruguayo no da tregua y en Peñarol los teléfonos volvieron a sonar con insistencia por un nombre que parecía haber quedado en el olvido.

Si bien las conversaciones iniciales se habían enfriado debido a las lógicas pretensiones del club fernandino -líder de la Tabla Anual-, en las últimas horas las negociaciones se reactivaron formalmente a pedido expreso del entrenador, según comentó una fuente del club a Referí.

Tras la firma de Matías Arezo, quieren un media punta y un extremo

Diego Aguirre mantiene su postura: Maximiliano Noble es el jugador ideal para cambiar el ritmo en el último tercio de la cancha.

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Su brillante primera mitad de año, siendo pieza clave en el andamiaje ofensivo de Deportivo Maldonado -actual líder de la Tabla Anual-, despertó la atención del cuerpo técnico carbonero, que ve en él las características de velocidad, desequilibrio y llegada al gol que hoy el plantel necesita potenciar de cara a los desafíos del Torneo Intermedio y el Torneo Clausura.

El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ya retomó los contactos directos con el representante del futbolista. La intención del club de Los Aromos es destrabar una salida que no se presenta sencilla.

Maximiliano Noble

Maximiliano Noble

Desde Deportivo Maldonado no están dispuestos a desprenderse fácilmente de su máxima figura en pleno campeonato, menos aún estando en la pelea directa por las posiciones de vanguardia.

Sin embargo, el deseo del jugador de dar el salto a un grande y la insistencia de Diego Aguirre juegan a favor de Peñarol.

Las próximas horas serán claves para determinar si la directiva aurinegra logra estructurar una oferta económica que seduzca a Deportivo Maldonado.

Además, tras la firma de Matías Arezo, que ya había informado Referí, por tres años, se le suma el interés de Aguirre en contratar a un media punta y a un extremo, según informó la misma fuente.

El gran problema recurrente de Peñarol, es que, como ha sucedido últimamente, algunos refuerzos llegan sobre la fecha de inicio del torneo y no realizan la pretemporada con el club, lo que es un gran error y una gran ventaja para los demás clubes.

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