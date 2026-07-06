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El equipo que perfila Diego Aguirre en Peñarol para la vuelta al Torneo Intermedio, contra Racing

Mirá la oncena que Diego Aguirre perfila para retomar la lucha por el Torneo Intermedio el domingo contra Racing

6 de julio de 2026 18:47 hs
Abel Hernández celebra su gol para Peñarol ante Cerro junto a Brian Barboza, por el Torneo Intermedio

Abel Hernández celebra su gol para Peñarol ante Cerro junto a Brian Barboza, por el Torneo Intermedio

FOTO: Dante Fernández/FocoUy

Peñarol retomará la disputa del Torneo Intermedio el próximo domingo enfrentando a Racing en el Estadio Centenario a la hora 18.30.

Los aurinegros son líderes del grupo A con dos puntos de ventaja sobre Cerro Largo y Central Español y tres sobre Racing.

Además, el equipo de Diego Aguirre busca reposicionarse en la Tabla Anual donde está tres puntos por debajo de Central Español y uno justamente de Racing, que fue campeón del Torneo Apertura y que es el único que tiene ya asegurada su presencia en la Liga AUF Uruguaya.

Peñarol hizo fútbol interno el sábado contra Wanderers contra el que empató 2-2 y ahí el DT paró el equipo que perfila para enfrentar al Cervecero.

El gran nivel de uno de los refuerzos de Peñarol que sorprendió gratamente a Diego Aguirre en la práctica de fútbol

Así se jugará la quinta fecha del Torneo Intermedio: Nacional va a Jardines y Peñarol al Centenario con Racing

Peñarol formó con Washington Aguerre, Brian Barboza, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Roberto Fernández; Javier Cabrera, Leandro Umpiérrez, Eduardo Darias; Abel Hernández.

El DT quedó muy conforme con el nivel del argentino Leonel Jaime quien tuvo algunos minutos contra los bohemios.

Dos jugadores suspendidos en Peñarol

Lucas Ferreira está habilitado para jugar luego de su expulsión contra Central Español en la tercera fecha del Intermedio. Ya cumplió la pena en la victoria 1-0 ante Cerro en el Tróccoli.

Sin embargo, hay dos jugadores con los que Aguirre no podrá contar: Eric Remedi y Matías Arezo.

Remedi fue suspendido cuatro partidos por su expulsión contra Central Español y Arezo tres encuentros.

Ambos ya cumplieron uno contra Cerro.

Arezo cumplirá contra Racing más del 50% de la pena y ahí Peñarol podrá pedir su rehabilitación, algo que será concedido por no tener antecedentes de expulsión en los últimos meses. Volverá ante Boston River.

Remedi, en cambio, sí los tiene porque fue expulsado en el Torneo Apertura contra Nacional por lo que se perderá los duelos ante Racing, Boston River y Cerro Largo (más el de Cerro en que ya estuvo ausente) y quedará habilitado para una eventual final o para el inicio del Torneo Clausura.

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