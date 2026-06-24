Peñarol y Diego Aguirre tienen su primer gran problema para el inicio del segundo semestre

Peñarol cierra este miércoles su primera semana de trabajos tras los días de licencia que disfrutó el plantel y de a poco, las exigencias físicas comienzan a ser más importantes para lo que será el retorno a la actividad en julio con la continuación del Torneo Intermedio. En tanto, Diego Aguirre ya sumó sus primeros problemas, ya que en las últimas horas se conocieron las sanciones a Matías Arezo y a Eric Remedi, quienes se perderán encuentros.

Los carboneros siguen trabajando en la posibilidad de contar con nuevos jugadores para lo que se viene.

Como ya informó Referí el pasado viernes, el extremo Diego Hernández, que pertenece a Botafogo de Brasil y está a préstamo en Remo de Pará de la Serie A del Campeonato Brasileiro, más conocido como Brasileirao, es uno de los pretendidos por Aguirre para contratar y dirigentes del club viajaron a Miami para hablar con su representante, Javier Modernell, para intentar su contratación.

Peñarol ya le realizó todos los exámenes a Jonathan Rodríguez y estos tienen el visto bueno de la sanidad, por lo que está a un paso de volver al club, tal como lo informó el miércoles de la semana pasada Referí.

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A su vez, los aurinegros confirmaron la compra del 50% de la ficha de Matías Arezo a Gremio de Porto Alegre tras la reunión del consejo directivo, y acordará con el club gaúcho pagar los US$ 3.500.000 en cuotas.

Según informó Referí el lunes 15, Diego Aguirre ya le había pedido al presidente Ignacio Ruglio la contratación de tres futbolistas.

Además de Jonathan Rodríguez, aparecen en la lista del técnico Guzmán Rodríguez, puntal en la consecución del Campeonato Uruguayo 2024, y el media punta Maximiliano Noble, del líder de la Tabla Anual, Deportivo Maldonado.

Es muy difícil que el zaguero, quien ya mejoró de su operación de ligamentos cruzados, pueda volver ahora a Peñarol, por no decir imposible, según confiaron fuentes del club.

El sábado pasado, Referí informó que estaba todo dado para que Facundo Batista dejara el plantel para continuar su carrera en Lanús de Argentina, lo que finalmente se concretó en las últimas horas.

Las suspensiones de Matías Arezo y Eric Remedi

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio a conocer en las últimas horas las suspensiones sobre Matías Arezo y Eric Remedi, las cuales en su momento, se habían instruido y no se habían tenido en cuenta, por sus respectivas expulsiones en el final del encuentro que Peñarol perdió en el minuto 90+10 ante Central Español 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio.

El goleador aurinegro ya había sido sustituido y en el minuto 90, fue e increpó al cuarto árbitro, pechándolo. Debido a ello, fue suspendido tres partidos de los que ya cumplió uno.

Luego de esa situación, Eric Remedi, y con el partido aún 0-0, ya en los minutos de adición, insultó al árbitro y por más que luego le fue a pedir disculpas al vestuario, fue suspendido por cuatro partidos, de los que cumplió uno.

Son dos situaciones distintas. Arezo puede pedir la reducción de su pena, por lo que de dos encuentros, podrá bajar la sanción a uno.

La situación de Remedi es distinta ya que no puede pedir reducción, y deberá estar fuera de las canchas en los próximos tres compromisos.

Cuando vuelva la actividad por el Torneo Intermedio y Peñarol enfrente en su grupo a Racing, campeón del Torneo Apertura, no podrá contar con ninguno de los dos, y Diego Aguirre, en ofensiva, tampoco tendrá a Facundo Batista quien, como se informó líneas arriba, se fue a Lanús. Esto implica que, de no llegar pronto un delantero, el único que tendrá el DT para poner en esa posición para dicho partido, será Abel Hernández.

Por otra parte, la parcialidad de Peñarol volvió a ser sancionada y sigue sumando. Ahora fue por 90 UR, es decir $ 172.922.