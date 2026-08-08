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Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: ciudadanos y carboneros arrancan el Torneo Clausura en el Estadio Charrúa

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol comenzará a las 18:30 y se disputará en el Estadio Charrúa, estadio que Peñarol no visita hace 15 años

8 de agosto 2026 - 16:32hs
Leonardo Fernández y Ezequiel Busquets en el último partido entre Peñarol y Montevideo City Torque

Leonardo Fernández y Ezequiel Busquets en el último partido entre Peñarol y Montevideo City Torque

Foto: Enzo Santos / Foco Uy

EN VIVO

Montevideo City Torque y Peñarol se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Estadio Charrúa, por la primera fecha del Torneo Clausura. El ciudadano buscará acercarse al podio de la Tabla Anual, con la cabeza también en la Copa Sudamericana, mientras que el carbonero buscará mantener el primer lugar de la acumulada.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

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El último partido de Peñarol en el Estadio Charrúa

La última vez que Peñarol jugó en el Charrúa el piso era de césped natural. Fue el 5 de junio de 2011 por la última fecha del Clausura de ese año, contra Racing que ganó 1-0 con gol de Líber Quiñones.

Peñarol venía de clasificarse a la final de la Copa Libertadores de 2011 ante Vélez Sarsfield en Liniers, con Diego Aguirre como entrenador.

Por eso el DT eligió un equipo alternativo para ese encuentro: Fabián Carini; Emiliano Albín, Emilio Mac Eachen, Álvaro Márquez, Yefferson Moreira; Nicolás Domingo, Édison Torres, Fabián Estoyanoff, Facundo Guichón; Antonio Pacheco y Rodrigo Pastorini.

Ingresaron en el segundo tiempo Rodrigo Viega y Guillermo Varela, que ese día debutó en la Primera de Peñarol a sus 18 años.

Emiliano Alb&iacute;n en el &uacute;ltimo partido de Pe&ntilde;arol en el Estadio Charr&uacute;a, ante Racing

Emiliano Albín en el último partido de Peñarol en el Estadio Charrúa, ante Racing

¿Por dónde se puede ver el partido?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Comienza el blog en vivo de Referí del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol

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