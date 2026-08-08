Montevideo City Torque y Peñarol se enfrentarán este sábado a las 18:30 en el Estadio Charrúa, por la primera fecha del Torneo Clausura. El ciudadano buscará acercarse al podio de la Tabla Anual, con la cabeza también en la Copa Sudamericana, mientras que el carbonero buscará mantener el primer lugar de la acumulada.
Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: ciudadanos y carboneros arrancan el Torneo Clausura en el Estadio Charrúa
El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol comenzará a las 18:30 y se disputará en el Estadio Charrúa, estadio que Peñarol no visita hace 15 años