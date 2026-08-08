Montevideo City Torque vs Peñarol EN VIVO: ciudadanos y carboneros arrancan el Torneo Clausura en el Estadio Charrúa

El último partido de Peñarol en el Estadio Charrúa

La última vez que Peñarol jugó en el Charrúa el piso era de césped natural. Fue el 5 de junio de 2011 por la última fecha del Clausura de ese año, contra Racing que ganó 1-0 con gol de Líber Quiñones.

Peñarol venía de clasificarse a la final de la Copa Libertadores de 2011 ante Vélez Sarsfield en Liniers, con Diego Aguirre como entrenador.

Por eso el DT eligió un equipo alternativo para ese encuentro: Fabián Carini; Emiliano Albín, Emilio Mac Eachen, Álvaro Márquez, Yefferson Moreira; Nicolás Domingo, Édison Torres, Fabián Estoyanoff, Facundo Guichón; Antonio Pacheco y Rodrigo Pastorini.

Ingresaron en el segundo tiempo Rodrigo Viega y Guillermo Varela, que ese día debutó en la Primera de Peñarol a sus 18 años.