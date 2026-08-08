El Chino Lasalvia negó ser el responsable de la caída del pase de Brian Rodríguez a Cruzeiro, y evalúa tomar acciones judiciales

El representante Edgardo Chino Lasalvia publicó un comunicado en el que negó ser el responsable de la caída del pase de Brian Rodríguez del América de México al Cruzeiro de Brasil , y aseguró que evalúa tomar acciones judiciales contra un periodista mexicano.

Lasalvia aseguró que luego de leer manifestaciones realizadas por el periodista Carlos Ponce León en el diario mexicano Récord s e vio "en la obligación de aclarar que las afirmaciones realizadas son totalmente falsas y carecen de todo sustento".

Récord informó que la negociación cayó porque Lasalvia no pudo acreditar los requerimientos económicos que le hizo a Cruzeiro , y que el club brasileño detectó que el representante estaba en un proceso judicial que podría salpicar a la institución si el pase se concretaba y había luego una condena.

Esta fue solo una de las versiones que surgieron sobre la caída de este pase. ESPN Brasil reportó que “las negociaciones finalizaron debido a las discrepancias en las cifras del traspaso y a la repercusión negativa entre la afición celeste hacia el uruguayo, quien fue investigado por presunto acoso en México” .

Cruzeiro comunicó que no fichará a Brian Rodríguez y surgieron versiones sobre la caída de su pase que van desde diferencias con su representante a una denuncia en México

La decisión de Cruzeiro de por qué no contrató a Brian Rodríguez, como estaba en sus planes

En tanto, en ESPN México señalaron que había un acuerdo entre los clubes y con el jugador “pero Cruzeiro no pudo encontrar la forma de pagar la comisión de entre el 10 y el 15 por ciento al agente del 'Rayito'”.

Como informó Referí, el principal obstáculo que frenó las intenciones de Cruzeiro fue el elevado factor económico del jugador de la selección uruguaya que jugó recientemente el Mundial 2026. América cotizó la ficha de Brian Rodríguez en una cifra cercana a los US$ 10 millones, un monto que la cúpula directiva del conjunto brasileño consideró excesivo para su presupuesto de fichajes actual.

En su comunicado, Lasalvia negó "categóricamente" la existencia de una "irregularidad financiera, fiscal o de cualquier otra naturaleza" de su persona que "haya incidido o podido incidir en la eventual transferencia del futbolista Brian Rodríguez al Cruzeiro Esporte Clube".

"Es absolutamente falso que dicha operación se haya frustrado por cuestiones vinculadas a mi situación financiera o por la existencia de una causa penal abierta en mi contra. Tales extremos de total y absoluta falsedad, así como las verdaderas circunstancias que determinaron que la operación no se concretara, podrán ser corroborados con las propias autoridades del Cruzeiro Esporte Clube de Brasil", continuó.

La difusión de estas afirmaciones constituyen para Lasalvia una "afectación injustificada" a su "nombre, honor y reputación personal y profesional", con "potenciales consecuencias que exceden ampliamente el ámbito de una negociación deportiva".

"Rechazo, por tanto, en forma categórica estas versiones y lamento que se haya atribuido la frustración de una operación profesional a circunstancias personales que no se corresponden con la realidad", expresó el agente.

Lasalvia adelantó por último que "ante la gravedad y el carácter lesivo de las manifestaciones difundidas" se reserva "el derecho de promover todas las acciones civiles y penales que correspondan contra su autor y contra quienes resulten responsables de su difusión".