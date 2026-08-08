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Dos motociclistas murieron en dos siniestros ocurridos con horas de diferencia y a pocos metros de distancia en Salto

Los hechos tuvieron lugar este sábado en la zona de Ruta 3 y avenida Pascual Harriague. Un tercer siniestro fatal ocurrió también en las últimas horas en Maldonado

8 de agosto de 2026 15:50 hs
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Dos motociclistas murieron este sábado en dos siniestros de tránsito ocurridos en Salto, con pocas horas de diferencia y a escasos metros de distancia, según informó Policía Caminera. Los sucesos ocurrieron en la zona de Ruta 3 y avenida Pascual Harriague, en el extremo este de la ciudad de Salto.

El primero de los siniestros sucedió sobre las 5:20 de la madrugada en Ruta 3 ByPass, a la altura del kilómetro 486,800 y avenida Pascual Harriague. En una primera comunicación, Caminera informó que dos motos, conducidas por hombres mayores de edad, habían colisionado por causas que se encontraban a determinar. Uno de los conductores había fallecido en el lugar y el otro había resultado lesionado de gravedad.

En la ampliación del parte, el organismo precisó que se trató de dos motocicletas que circulaban en sentidos contrarios. El primer motociclista, de 52 años, circulaba de norte a sur y falleció en el lugar. El segundo conductor, de 25 años, se desplazaba de sur a norte y fue diagnosticado como "politraumatizado grave", por lo que fue trasladado al Hospital Regional de Salto.

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Menos de ocho horas después y a unos metros del primer lugar, se produjo otro siniestro de tránsito fatal.

El segundo hecho ocurrió sobre las 13:00 en Ruta 3 y avenida Pascual Harriague, a la altura del kilómetro 487,100. En este caso participaron tres vehículos: dos motocicletas y un camión con semirremolque.

De acuerdo con la información brindada por la Policía Caminera, dos motociclistas circulaban de sur a norte, mientras que el camión con semirremolque lo hacía en sentido contrario. Según declaraciones primarias, ambas motos habrían colisionado entre sí y, como consecuencia, el conductor de una de ellas fue embestido por el vehículo pesado.

A raíz de esto un joven de 20 años falleció en el lugar, mientras que la conductora de la segunda moto fue trasladada en estado grave.

Un tercer siniestro fatal en Maldonado

Este sábado también murió un motociclista de 26 años en Maldonado, luego de chocar contra una columna en la rambla.

El siniestro ocurrió sobre las 6:45, a la altura de la parada 28, en la zona de Claudio Williman y Del Faro. Según información difundida por medios locales, la Policía fue alertada a través del Servicio de Emergencias 911 y efectivos concurrieron al lugar junto con una unidad de emergencia médica móvil. Sin embargo, a pesar de que el motociclista fue asistido y trasladado a un centro de salud en estado delicado, falleció minutos después de ingresar.

Personal de Policía Científica realizó el relevamiento de la escena y se investigan las causas del siniestro.

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