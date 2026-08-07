Un cantante de trap entre los detenidos y una persecución a contramano en la Rambla: lo que se sabe de la explosión a un cajero en Parque Miramar

La Jefatura de Policía de Canelones dio detalles del intento de robo que sufrió un cajero automático en la madrugada del viernes cerca de Parque Miramar , que incluyó una explosión y la participación de cinco personas , de las cuales cuatro fueron detenidas .

Entre los detenidos, además, hay un uruguayo que se presentaba en redes sociales como cantante de trap y tres chilenos . Todos tienen antecedentes penales . En el caso del uruguayo y de uno de los chilenos, cuentan con antecedentes penales por este tipo de hechos. Los otros tienen antecedentes pero por hurtos.

Según indicaron las autoridades policiales en una conferencia de prensa realizada en la tarde de este viernes, el uruguayo había conocido a los chilenos en un viaje a ese país , donde actuó como cantante. En redes sociales se presentaba como Nahuel One23 y solía posar frente a autos de alta gama.

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Lo que se sabe hasta ahora sobre el intento de hurto es que ocurrió pocos minutos después de la una de la madrugada del viernes en un pequeño centro comercial de Avenida de las Américas , cercano a Parque Miramar .

Los delincuentes —que la Policía sabe que eran cinco, aunque el quinto está siendo buscado— llegaron en una camioneta Citroën Berlingo que había sido robada en Montevideo tiempo atrás y tenía la matrícula adulterada.

Con un tanque de oxígeno y distintos elementos, provocaron una explosión en el local vidriado en el que está el cajero automático.

Aunque la onda expansiva provocó daños en el local, así como en otros dos aledaños, no llegó a romper las bandejas del cajero automático, que, además, la Policía confirmó este viernes que tenía un sistema de entintado y todas las medidas de seguridad vigentes.

El jefe de Policía de Canelones, Fabio Quevedo, señaló en la conferencia que al llegar el primer móvil policial al lugar —alertado por una llamada— se encontró con los delincuentes emprendiendo la huida en la camioneta.

"Aún sin saber los policías actuantes cuál había sido la situación en el lugar, al intentar parar el vehículo y darle la voz de alto, el vehículo emprende la fuga, inclusive haciendo maniobras evasivas y lanzando contra el móvil policial grampas miguelito", detalló Quevedo.

Y agregó que la camioneta tomó la Rambla hacia Montevideo, pero a contramano.

"Se llevó a cabo una persecución por un largo trecho, ingresando al departamento de Montevideo por la rambla a contramano", contó.

En la intersección de Avenida Bolivia y la Rambla, los delincuentes cruzaron el cantero y realizaron una maniobra para intentar doblar por Bolivia. Pero perdieron el dominio del vehículo y chocaron contra el muro de una casa.

Fue allí que intentaron huir a pie, pero uno de ellos fue interceptado por la Policía en el lugar. Otros dos fueron capturados pocos minutos después, escondidos en el patio de una casa cercana.

Y un cuarto, que había logrado huir, fue detenido en su casa. La Policía luego pudo determinar que, en realidad, eran cinco los delincuentes, aunque el quinto sigue siendo buscado.

Con el paso de las horas, también descubrieron que los ciudadanos chilenos habían ingresado a Uruguay en los últimos días y que habían alquilado una casa en Ciudad de la Costa, además de un auto.

"Son personas con profusos antecedentes en su país. Y el uruguayo que fue detenido tiene antecedentes en Uruguay", describió Quevedo.

Además de la camioneta que había sido denunciada como robada, la Policía incautó una pistola 9 milímetros que había sido robada a un funcionario policial en 2019 y posteriormente modificada para ampliar su poder de fuego. También se pudo determinar que había participado en "algunos eventos" delictivos en Maldonado.

Las autoridades destacaron la rápida acción policial, que aseguraron fue clave para lograr la detención de estas personas, que ahora se encuentran a disposición de la Justicia.

Quiénes son los detenidos

J. M. V. O. , ciudadano chileno de 44 años .

, ciudadano de . F. M. A. C. , ciudadano chileno de 35 años .

, ciudadano de . F. N. M. G., uruguayo de 28 años, poseedor de cinco antecedentes penales.

Horas más tarde, sobre las 11:30, las tareas de inteligencia permitieron localizar y detener a un cuarto integrante de la banda, un ciudadano chileno de 37 años, durante una inspección autorizada en una vivienda ubicada en la zona de Pensamientos y Calcagno, en Paso Carrasco.

Se incautó una pistola Glock calibre 9 milímetros, denunciada como robada a un efectivo del Ministerio del Interior, junto con 25 cartuchos.

En la escena del ataque también fueron abandonados los elementos utilizados para intentar abrir el cajero mediante explosión, entre ellos dos garrafas de gas, un tanque de oxígeno, baterías y herramientas de corte.