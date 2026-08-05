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/ Economía y Empresas / PRECIOS DEL CONSUMO

Inflación en Uruguay se mantuvo estable y quedó en 4,3% interanual a julio

El aumento mensual fue el más bajo en varios meses y estuvo explicado principalmente por el descenso en las tarifas de los combustibles

5 de agosto de 2026 14:33 hs
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Inés Guimaraens

El Índice de Precios del Consumo (IPC) aumentó apenas 0,07% en julio, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La variación mensual se ubicó por debajo de las expectativas de los analistas consultados por el Banco Central del Uruguay (BCU), que proyectaban un incremento promedio de 0,16%.

El dato mostró una evolución prácticamente nula luego de los incrementos registrados en meses anteriores, y estuvo explicada principalmente por el comportamiento contrapuesto de los distintos rubros: mientras algunos componentes presionaron al alza, otros registraron descensos que compensaron gran parte de esas subas.

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Con este resultado, la inflación acumulada en los últimos doce meses se ubicó en 4,27%, levemente por encima del 4,25% registrado en junio, y continúa próxima al centro del rango de tolerancia establecido por el BCU, cuya meta anual es de 4,5%.

La moderación de la inflación mensual estuvo asociada principalmente a las bajas registradas en algunos rubros de alto impacto, como Transporte, debido a la caída en los precios de los combustibles, y Ropa y calzado, por el inicio de las liquidaciones de temporada. Estas bajas compensaron parcialmente los aumentos observados en alimentos y en servicios vinculados al consumo fuera del hogar.

Las expectativas de inflación para los próximos 24 meses permanecen alineadas con el objetivo del Banco Central: los analistas prevén una inflación de 4,5%, mientras que el mercado financiero proyecta 4,5% y los empresarios mantienen una expectativa de 5%.

El Banco Central mantiene la tasa de política monetaria en 5,75%. El Comité de Política Monetaria (Copom) volverá a reunirse el próximo 18 de agosto.

La inflación en julio

Las principales incidencias -expresadas en puntos porcentuales sobre la variación del índice general- provienen fundamentalmente de las divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,17), Ropa y Calzado (-0,06), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,06), Transporte (-0,18), y, Restaurantes y servicios de alojamiento (0,05).

En Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,66%), se destacaron los aumentos en hortalizas, tubérculos y legumbres, impulsados por las subas en morrones, berenjenas y tomates. También aumentaron cereales y productos a base de cereales, pescados y otros mariscos y carne y otros productos derivados.

En Ropa y calzado (-2,63%), la caída estuvo explicada por el comienzo de las liquidaciones de temporada otoño-invierno, con descensos principalmente en prendas para mujeres, calzado para mujeres y prendas para hombre.

En Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0,47%), la variación negativa respondió principalmente a la baja en el precio de la recarga de garrafa de supergás (-7,60%).

En Transporte (-1,58%), la reducción se explicó fundamentalmente por las bajas en los precios del gasoil y la nafta . En contraste, aumentó el precio del pasaje de avión.

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