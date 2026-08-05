Cómo son las nuevas camionetas con cámaras del Ministerio de Transporte que empezaron a circular en rutas para fiscalizar vehículos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) ya tiene nueve camionetas con cámaras y alta tecnología circulando en rutas nacionales para fiscalizar que los vehículos circulen en condiciones reglamentarias , ya sea en términos de su nivel del permiso nacional de circulación, inspección ténica al día y seguros .

Así lo explicó este miércoles el director nacional de Transporte, Felipe Martín, en una rueda de prensa desde el Parlamento, en medio de la comparecencia por la Rendición de Cuentas en la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados.

Estos vehículos habían sido presentados formalmente en octubre del año pasado , pero ahora empezaron a circular en las rutas. Se espera que llegue una décima unidad para el año que viene.

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Por el momento, según explicó Martín, cuando las camionetas constatan infracciones realizan una advertencia a los conductores , por lo que todavía no están aplicando sanciones.

Estas camionetas, agregó el jerarca, cuentan con "elementos de alta tecnología" que permiten identificar matrículas y leer tags a través de tres cámaras. Además, cuentan con la posibilidad de leer matrículas digitales, si es que en un futuro se aplican.

Las cámaras se conectan directamente con la base de datos del ministerio —que desde 2023 cuenta con un centro integrado con los sitemas de fiscalización instalados en las rutas nacionales, donde tiene jurisdicción para controlar— y controlan las "condiciones reglamentarias en las que están circulando los vehículos".

"Es, por sobre todas las cosas, una tarea preventiva en cuanto a constatar si el vehículo tiene el permiso nacional de circulación, tiene su inspección técnica vehicula al día y si cuenta con seguros. Adentro de la cabina hay dos baterías de alta tecnología también que permiten tener una autonomía superior a las 12 horas, que conecta directamente con la base de datos del ministerio y trae en cuestión de segundos la información de la matrícula y arroja toda la información en su momento", explicó Martín.

El objetivo principal es "velar por las condiciones en las que se transportan las personas y las cargas". "Quiere decir que va dirigido a los servicios de transporte regular, turístico, de ómnibus y a los equipos con capacidad de más de dos mil kilos. Es decir, camiones", explicó Martín.

Sin embargo, en octubre, cuando se presentaron estos vehículos, el ministerio afirmó en su página web que estarían destinados a controlar el "transporte de cargas, pasajeros y del tránsito en las rutas nacionales".

En este momento, Martín sostuvo que no se están aplicando sanciones, sino controlando por la "vía de la advertencia". "Porque lo que buscamos, sobre todas las cosas, es que cuando se salga a las rutas se tomen las precauciones de circular en condiciones reglamentarias para elevar las tasas de respeto", señaló.

Las camionetas —según había indicado en octubre el ministerio— tienen "cámaras móviles con lectores OCR para la captura de matrículas a alta velocidad, cámaras infrarrojas para operativos nocturnos y y cámaras externas 360° en alta resolución".

Con la información que arrojen, se podrá corroborar si están "al día con los certificados de aptitud técnica, inspecciones anuales obligatorias, seguros" y demás condiciones reglamentarias.