"Momento histórico": León XIV llegará a Uruguay 38 años después de la última visita de Juan Pablo II

El papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre , en lo que será la primera visita de un pontífice al país desde 1988 y el inicio de su primer viaje apostólico a América del Sur. La agenda incluirá actividades en Montevideo, Paysandú y Florida , además de una reunión privada con el presidente Yamandú Orsi .

El anuncio fue realizado en la mañana de este miércoles por el canciller Mario Lubetkin en una conferencia de prensa que también contó con la presencia del cardenal Daniel Sturla y el nuncio apostólico en Uruguay, Gianfranco Gallone .

“Las palabras, como las transmitió el presidente Orsi esta mañana, son solo de felicidad y bienvenida a un momento histórico que vamos a vivir los uruguayos, más allá de pensamientos y credos”, expresó Lubetkin. Por la misma línea, el cardenal Daniel Sturla afirmó también que la visita del papa llegará con un mensaje para todos los latinoamericanos, "creyentes y no creyentes".

El Vaticano confirmó la visita del papa León XIV a Uruguay: estará en noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida

Según informó el gobierno, la agenda será así: el viernes 6 de noviembre el pontífice mantendrá una reunión privada con Orsi —el mandatario uruguayo había invitado formalmente , hace un año, a León XIV durante un encuentro en el Vaticano, ocasión en la que le obsequió una escultura de la Paloma de la Paz , del artista Pablo Atchugarry, hoy instalada en los Jardines Vaticanos— y durante el resto de su estadía visitará Montevideo, Paysandú y Florida.

Además, Sturla adelantó que el programa definitivo está en elaboración pero que uno de los ejes principales será el contacto con la realidad social del país. "Tenemos claro que queremos que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza y lo que se hace para afrontarla. Que el Papa lo conozca y lo visite", afirmó Sturla, en referencia a la recorrida prevista por Casavalle.

Luego de Uruguay, la visita del pontífice seguirá por Argentina y Perú.

La Iglesia uruguaya y un país laico

Para la comunidad católica uruguaya, la confirmación del viaje fue recibida con entusiasmo tras años de expectativas. El presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, monseñor Milton Tróccoli, aseguró en una entrevista con Vatican News que “la recibimos realmente como un regalo, como una bendición”.

“Creo que el papa con su visita pastoral nos va a alentar a todos, nos va a animar como Iglesia, nos va a ayudar a continuar con el camino evangelizador, nos va a confirmar en la fe y también, para nuestra patria, va a ser un motivo de esperanza”, sostuvo Tróccoli.

La visita del Papa tendrá lugar en uno de los países con mayor tradición laica de América Latina, un aspecto sobre el que también reflexionó Tróccoli.

Consultado sobre el significado del viaje en ese contexto, sostuvo que la presencia del pontífice “nos va a ayudar también a fortalecernos como Iglesia, a tener más confianza para evangelizar” y destacó la capacidad de León XIV para promover “el diálogo entre la fe y la sociedad, entre la Iglesia y el mundo”.

Aun así, el presidente del Episcopado se mostró convencido de que el recibimiento será amplio. “Creo que todo el país, más allá de todo el tema de laicidad, lo va a recibir muy bien y va a recibir muy bien el mensaje del Papa”, expresó.

Uno de los momentos claves del viaje será el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV participe en Florida de la celebración de la solemnidad de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay. Este año la fecha coincide con domingo, por lo que también se desarrollará la tradicional peregrinación nacional al santuario.

Para Tróccoli, la presencia del Papa otorgará “un realce especial” a la celebración. “Que el Papa pueda rezar también ante la imagen de la Virgen de los Treinta y Tres, esta imagen tan querida e histórica para nuestra patria, nos invita a poner nuestra mirada en María como madre e intercesora”, afirmó.

Un vínculo que se renueva casi cuatro décadas después

León XIV será el segundo papa que visite Uruguay.

Hasta ahora, el único pontífice que había pisado suelo uruguayo fue Juan Pablo II, quien lo hizo en dos oportunidades. La primera fue entre el 31 de marzo y el 1º de abril de 1987, durante una gira que también incluyó Chile y Argentina y que estuvo marcada por el contexto de la mediación papal en el conflicto del Beagle.

En aquella visita, Juan Pablo II celebró una multitudinaria misa en Tres Cruces, recorrió Montevideo y dejó uno de los símbolos religiosos más reconocibles del espacio público uruguayo: la Cruz del Papa.

El pontífice regresó poco más de un año después, en mayo de 1988. En esa oportunidad amplió su recorrido por el interior, visitó Melo, Salto y Florida, donde rezó ante la Virgen de los Treinta y Tres, además de mantener actividades en Montevideo y reunirse con representantes de la Universidad Católica del Uruguay.

Para Tróccoli, la llegada de León XIV representa una continuidad de aquel vínculo. “Somos una Iglesia pequeña, pero que quiere seguir siempre fiel y en comunión con la Iglesia de Roma”, señaló.

En conferencia de prensa, Lubetkin remarcó la importancia de que sea la primera visita de un papa luego de 38 años a Uruguay: “Más allá del pensamiento y el credo de los uruguayos, se trata de una figura de relevancia mundial extraordinaria”, aseguró el jerarca.