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El papa León XIV visitará Casavalle, celebrará una misa en Paysandú y encabezará la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres en Florida

El cardenal Daniel Sturla adelantó que en la noche del sábado 7 de noviembre está previsto realizar una actividad multitudinaria en el Estadio Centenario

5 de agosto de 2026 9:30 hs
Robert Prevost en su primera aparición como el papa León XIV en el Vaticano
Alberto PIZZOLI / AFP

Tras la confirmación oficial del Vaticano de que el papa León XIV visitará Uruguay entre el 6 y el 8 de noviembre, comenzaron a conocerse algunos detalles de la agenda que desarrollará durante su estadía en el país.

El arzobispo de Montevideo, cardenal Daniel Sturla, explicó en conferencia de prensa que el programa definitivo todavía está en elaboración y que los detalles se terminarán de definir en setiembre, aunque adelantó algunos de los principales ejes pastorales de la visita.

Uno de ellos será el contacto con la realidad social del país. "Tenemos claro que queremos que tenga un encuentro con la realidad de la pobreza y lo que se hace para afrontarla. Que el Papa lo conozca y lo visite", afirmó Sturla, en referencia a la recorrida prevista por Casavalle.

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El cardenal señaló además que el momento central de la visita será el domingo 8 de noviembre, cuando León XIV participe en la celebración de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay, en la ciudad de Florida.

"El centro de la visita es que el 8 de noviembre es la fiesta de la Virgen de los Treinta y Tres. Cae domingo y el Papa va a ir a Florida. Ese será el gran acontecimiento pastoral", sostuvo.

Una actividad masiva en el Centenario y una misa en Paysandú

Sturla también adelantó que en la noche del sábado 7 de noviembre está previsto realizar una actividad multitudinaria en el Estadio Centenario, aunque aclaró que la organización todavía trabaja en los detalles.

Antes de esa actividad, el pontífice viajará a Paysandú, donde celebrará una misa durante la mañana del sábado, según la información difundida por las autoridades.

La agenda también incluye una reunión con el presidente Yamandú Orsi el viernes 6 de noviembre, día en que León XIV llegará a Uruguay para iniciar la primera etapa de su gira sudamericana.

"Es extraordinario"

El canciller Mario Lubetkin destacó la importancia de que Uruguay sea el primer destino latinoamericano del pontífice.

"Que su primer viaje a América Latina sea a Uruguay es extraordinario", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, quien recordó además que el país había quedado "con las ganas" de recibir al papa Francisco durante su pontificado.

Tras finalizar su visita a Uruguay, León XIV partirá hacia Argentina después del mediodía del domingo 8 de noviembre, donde continuará su gira antes de viajar a Perú.

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