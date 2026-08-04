Ómnibus de Cutcsa terminó incrustado en casas del Prado: chofer dijo que estaba contando dinero mientras circulaba

Un ómnibus de la empresa Cutcsa quedó incrustado en unas casas del Prado después de chocar contra unos autos que estaban estacionados en este barrio.

El hecho ocurrió sobre las primeras horas de este martes , cuando el conductor perdió el dominio sobre las calles Molinos de Raffo y Carlos María de Pena , confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según el chofer, estaba realizando recuento de dinero mientras circulaba . El hombre dio resultado negativo en la espirometría y terminó lesionado con traumatismo facial . Al momento, la información es que el conductor es el único herido y fue dado de alta en el lugar .

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La unidad iba sin pasajeros y se encaminaba guardar el coche porque su turno ya había terminado .

Hasta este lugar concurrió una delegación de Bomberos, que aseguró la zona ante posibles riesgos estructurales, informó en primera instancia Telenoche (Canal 4).

Mientras que la Policía Científica realizó el relevamiento de la zona, la Intendencia de Montevideo evaluó las viviendas afectadas y preventivamente no autorizó el ingreso de sus ocupantes. La Fiscalía actuante dispuso el relevamiento del lugar, además de declaraciones y buscar los registros fílmicos.

Una de las vecinas contó que estaba acostada cuando sintió el estruendo del choque, al que definió como "un trueno imponente". "Me tiré de la cama, abrí la cortina y me encontré con este panorama tremendo", contó la mujer en rueda de prensa consignada por Telemundo de Canal 12.

"Dije 'vendría mirando el celular' o se desmayó, algo pasó. Primero embistió el coche rojo que estaba en la calle estacionado (...) y lo subió a la vereda", agregó esta vecina.

Sobre una de las casas dañadas, detalló que allí vive un señor quien aparentemente "estaba en el fondo" cuando ocurrió el accidente. "Los vecinos están bien", sentenció.