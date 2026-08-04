El pago de las cuotas de Leonardo Fernández de Peñarol a Toluca: lo que dicen Evaristo González e Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio, hizo este martes una actualización sobre el pago que el club sigue haciendo para pagar el pase de Leonardo Fernández, concretado a comienzos de 2025.

Fernández llegó a préstamo a Peñarol desde Toluca en enero de 2024 y tras una temporada extraordinaria, el aurinegro decidió comprar el 80% de su ficha en una operación récord para el fútbol uruguayo .

El pase se concretó en una cifra de US$ 6.300.000 y Peñarol acordó con Toluca pagarle en cinco cuotas .

La primera cuota de US$ 1.260.000 millones se pactó para el 15 de febrero de 2025, pero Peñarol la pagó diez días antes, el 5 de febrero, y Ruglio acudió a un estado de WhatsApp para escribir: "Esa compra nos posicionó como club a nivel internacional, pero cumplir en fecha nos lleva a otro nivel en la consideración que se tenía en el fútbol uruguayo en el exterior. Peñarol lleva cuatro años pagando salarios al día, bajando deuda de muchísimos años, construyendo infraestructura histórica y pagándola al contado. Sin tomar dinero, sin directivos que prestaran plata y sin pagar intereses. Nos llena de orgullo haberlo hecho".

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Sin embargo, la segunda cuota que venció el 31 de diciembre de 2025 no se pudo pagar en fecha y se terminó pagando varias semanas después.

La tercera cuota venció el pasado viernes 31 de julio. Peñarol todavía no la pagó.

El consejero Evaristo González dijo a Referí que "Ruglio ya acordó con Toluca que esas dos cuotas las pagará el año próximo. La sencilla razón es porque Peñarol no tiene dinero. Para julio del año próximo estaba fijada la última cuota en US$ 1 millón. Además, se le debe la comisión al intermediario que fue Jorge Chijane, por un monto de US$ 600 mil. Se ha manipulado la deuda".

Ruglio, por su parte, reconoció este martes que difirió el pago de la tercera cuota pero afirmó que acordó con el presidente de Toluca, Fernando Suinaga pagarla el 30 de agosto.

"El 1° de julio le comuniqué a Toluca que tenía el dinero para transferirle pero les dije que me quedaba más cómodo por futuros ingresos que va a tener el club pagarla al 30 de agosto. Y me dijo que no había ningún problema, que Peñarol viene cumpliendo y que estando el jugador lesionado ni siquiera pidió refinanciación de la deuda", expresó en Convocados, que se emite por El Espectador Deportes.

"Para el año próximo solo van a quedar dos cuotas de Leo", agregó Ruglio. La cuarta vence en diciembre de este año y la última en julio de 2027.

Sobre los cuestionamientos que se le hizo a su gestión por diferir para enero de 2027, enero de 2028 y enero de 2029 el pago de las tres cuotas por el pase de Matías Arezo, Ruglio dijo: "Tenemos un 9 de 23 años que hace goles importantes, comprado y es un patrimonio que si el día de mañana lo salís a vender, al minuto le hacés US$ 5 millones. Fue una muy buena fórmula de pagar un 9".

"Alguien va a salir a decir que dejamos un salario de Leo Fernández pero yo les dejo un club con ingresos extraordinarios: US$ 11 millones de socios por año, US$ 8 millones de derechos de televisión, US$ 3 millones y pico de participación en Copa Libertadores liberados, US$ 3 millones y pico por sponsors", agregó.

Cabe decir que los ingresos por socios se agrandaron porque tras comprar la ficha de Fernández, Peñarol decretó un importante incremento para las cuotas sociales.

"Es curioso que ponga como un éxito de la gestión que Peñarol incrementó sus ingresos por concepto de venta de derechos de televisión cuando Ruglio votó en contra y siempre estuvo en contra de incrementar los ingresos", había dicho la semana pasada Evaristo González en diálogo con Referí.