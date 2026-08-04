Gianni Infantino cada vez más contra las cuerdas: la UEFA exige explicaciones y evalúa acciones legales contra la FIFA tras el colapso del plan "FIFA Forward Enterprise"

La relación entre los principales estamentos del fútbol mundial alcanzó un nivel de tensión inédito. Mediante un documento enviado a Gianni Infantino , la UEFA le notificó formalmente a la FIFA que evalúa activamente iniciar acciones legales, recurrir a órganos reguladores e impulsar arbitrajes tras el fracaso del polémico proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Además, la entidad europea exigió al organismo rector la conservación inmediata y obligatoria de toda la documentación física y digital vinculada a esta iniciativa, prohibiendo de manera tajante la destrucción de archivos o comunicaciones internas.

El conflicto se desencadenó tras la propuesta de la FIFA de crear una filial comercial privada y vender el 20% de su capital a inversores externos para los Mundiales y otras competencias.

El plan buscaba una captación inicial de hasta US$ 4.200 millones para triplicar los fondos de desarrollo repartidos a las federaciones nacionales. Sin embargo, la iniciativa generó un rechazo masivo por parte de la UEFA, la Concacaf, la AFC y finalmente, un comunicado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

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Una historia que recién comienza

Frente al frente común de las confederaciones, las protestas de clubes y el rechazó de diversos líderes políticos que proclamaron que "el fútbol no está en venta", Gianni Infantino debió retirar la propuesta apenas tres días después de presentarla.

Lejos de dar por cerrado el episodio con la cancelación del proyecto, la UEFA resolvió profundizar su ofensiva institucional para que se determinen responsabilidades sobre el diseño de esta propuesta opaca.

En su comunicado, el ente europeo criticó la proliferación de "planes secretos tramitados por la vía rápida" e intimó a preservar los registros de una decena de altos ejecutivos, incluyendo los del director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, quien denunció abiertamente que la administración fue engañada.

Con las reservas del organismo rector superando los US$ 5.000 millones inactivos en bancos, la UEFA busca liderar un nuevo modelo de distribución de recursos sin abrir la puerta al capital privado.

A su vez, como informó Referí el pasado domingo, la UEFA exigió la renuncia inmediata de Gianni Infantino y amenaza con promover su destitución en la FIFA.