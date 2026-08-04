Punto final a su etapa en Boca Juniors: Marcelo Saracchi continuará su carrera en un nuevo club del exterior

El lateral izquierdo uruguayo Marcelo Saracchi se convertirá en nuevo refuerzo de Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. Tras varias jornadas de negociaciones entre las directivas, la entidad estadounidense alcanzó un acuerdo definitivo con Boca Juniors para quedarse con los servicios del futbolista.

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La operación se cerró mediante la venta del 60% de los derechos económicos del jugador por un monto cercano a los US$ 1,3 millones . Además, el conjunto xeneize conservará una plusvalía del 40% sobre una futura venta , lo que le garantizará un rédito financiero en caso de un posterior traspaso del defensor.

Marcelo Saracchi, de 28 años, viajará en las próximas horas rumbo a Texas para someterse a la revisión médica de rigor y firmar su contrato por las próximas tres temporadas con Houston Dynamo de la MLS.

El carrilero uruguayo había regresado a la institución xeneize a mitad de año tras completar su cesión en Celtic de Escocia (donde disputó 27 encuentros, anotó un gol y levantó un título).

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Sin embargo, al no ingresar en la consideración futbolística del director técnico Rodolfo Arruabarrena, el futbolista se entrenaba apartado del plantel principal a la espera de resolver su futuro deportivo.

Con la concreción de este traspaso, Boca Juniors no solo liquida la situación de un futbolista relegado, sino que además libera un cupo de jugador extranjero en su nómina.

Por su parte, Saracchi inicia un nuevo desafío profesional al desembarcar por primera vez en el fútbol de Estados Unidos.