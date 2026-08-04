Nicolás Lodeiro le comunicó a sus compañeros de Nacional que se retira del fútbol: sus números en su última temporada

Nicolás Lodeiro le comunicó a sus compañeros de Nacional que se retira del fútbol profesional , confirmaron fuentes del tricolor a Referí.

El mediocampista ofensivo de 37 años le informó su decisión a sus compañeros de plantel en una reunión realizada este martes, y no será parte del plantel tricolor que disputará el Torneo Clausura, según informó El Espectador y ratificaron fuentes de la interna tricolor a Referí.

Lodeiro volvió a Nacional tras 15 años en el exterior para el segundo semestre de 2025, y terminó ese año como campeón uruguayo , disputando los últimos minutos de la segunda final ante Peñarol.

Ya en ese momento el exjugador de la selección uruguaya se había planteado el retiro, camino que tomó su compañero y amigo Mauricio Pereyra , pero decidió continuar un año más en el club.

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Referí consultó a fuentes cercanas a Lodeiro los motivos de su retiro, pero aclararon que será el futbolista quien aclarará el por qué de su decisión.

Durante el 2026 el volante ofensivo disputó 980 minutos repartidos en 19 partidos (un promedio de 51 minutos por encuentro), con una asistencia y sin goles.

Recibió críticas por su rendimiento, así como por las dos expulsiones que recibió ante Danubio y Albion por el campeonato, con apenas tres partidos de diferencia entre ambas. Su último encuentro fue el de la vuelta de los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Tigre, en el que ingresó en los últimos 30 minutos.

Se retira con 117 partidos jugados en Nacional en dos etapas, en las que anotó 19 goles y obtuvo dos campeonatos uruguayos, dos torneos Apertura y la Liguilla de la temporada 2007/2008.

Lodeiro también fue integrante de la selección uruguaya que salió cuarta en el Mundial de Sudáfrica 2010 y campeona de la Copa América 2011. Fernando Muslera, Martín Silva, Martín Cáceres, Luis Suárez, Abel Hernández, Sebastián Coates (que al igual que el delantero de Peñarol no fueron al Mundial), y Sebastián Fernández (que no participó en el 2011) son los únicos futbolistas de esa camada que continúan en actividad.

Además de sus títulos en Nacional y la Copa América con Uruguay, Lodeiro también dos ligas holandesas y una Copa de los Países Bajos con el Ajax, una liga y una Copa Argentina con Boca Juniors, y dos MLS Cup y una Liga de Campeones de la Concacaf con el Seattle Sounders.