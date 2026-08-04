Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

Kike Olivera rumbo a Nacional: en Brasil afirman que avanzó la negociación para que el delantero llegue al tricolor

En Brasil reportan que Nacional ya acordó con Bahia y debe definir la situación con Gremio, dueño de la ficha

4 de agosto de 2026 8:06 hs
Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

Kike Olivera volvió a jugar en Gremio

Las negociaciones de Nacional para fichar a Cristian “Kike” Olivera avanzó en las últimas horas, según reportan en Brasil, donde el atacante juega para Bahia cedido a préstamo desde Gremio de Porto Alegre.

Entre partes ya hay acuerdos, aunque restan definir detalles.

Cristian Kike Olivera en Bahía

Cristian Kike Olivera en Bahía

En ese sentido, Nacional y Bahia llegaron a un acuerdo para que el préstamo se corte y pueda salir hacia el tricolor.

Según informó el periodista Kaliel Dorneles, quien cubre la actividad de Gremio, Bahia, que pagó a los gaúchos US$ 400.000 por la cesión de Kike Olivera, le pidió US$ 200.000 a los tricolores para su salida, montó que fue aceptado desde los albos.

Lo que dijo Jorge Bava tras la victoria "impostergable" de Nacional: la sanción de Maxi Gómez, el estado de Juan Cruz De los Santos y la llegada de Rubén Botta

Progreso no descarta reclamar los puntos por la inclusión de Santiago Silva en Nacional, donde consideran que el futbolista jugó habilitado

Lo que resta definir, según reportan en Brasil, es el acuerdo entre Nacional y Gremio.

Kike Olivera
Kike Olivera

El club gaúcho pretende que los tricolores asuman la deuda de US$ 2 millones que tienen con Los Angeles FC por el pase del atacante.

Desde los albos se pide, en principio, que el delantero llegue a préstamo hasta fin de año, con distintos bonos a rendimiento del jugador, y de esa forma cubrir lo que exige Gremio.

Mientras tanto, Kike entrena por separado en Bahia y podría viajar a Uruguay para solucionar asuntos personales y esperar cómo se define su futuro.

Las más leídas

La razón por la que Luis Suárez no podrá jugar con Inter Miami durante toda la Leagues Cup que comienza ya este martes

Día 6 de Diego Forlán en la selección uruguaya: bajó por primera vez a la cancha con la sub 20 y comenzó su era como entrenador en el Complejo de la AUF

Cruzeiro no se detiene: tras fichar a Luciano Rodríguez, ahora va por un delantero de la selección uruguaya que jugó el Mundial 2026

"Estamos en estado de abandono": el capitán de Rampla Juniors, Pablo Pereira, contó los atrasos salariales que padece el plantel y la delicada situación de los funcionarios

Temas

Kike Olivera Nacional Brasil

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos