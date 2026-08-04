Kike Olivera rumbo a Nacional: en Brasil afirman que avanzó la negociación para que el delantero llegue al tricolor

Las negociaciones de Nacional para fichar a Cristian “Kike” Olivera avanzó en las últimas horas, según reportan en Brasil, donde el atacante juega para Bahia cedido a préstamo desde Gremio de Porto Alegre.

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En ese sentido, Nacional y Bahia llegaron a un acuerdo para que el préstamo se corte y pueda salir hacia el tricolor.

Según informó el periodista Kaliel Dorneles, quien cubre la actividad de Gremio, Bahia, que pagó a los gaúchos US$ 400.000 por la cesión de Kike Olivera, le pidió US$ 200.000 a los tricolores para su salida, montó que fue aceptado desde los albos.

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Lo que resta definir, según reportan en Brasil, es el acuerdo entre Nacional y Gremio.

Kike Olivera @Uruguay

El club gaúcho pretende que los tricolores asuman la deuda de US$ 2 millones que tienen con Los Angeles FC por el pase del atacante.

Desde los albos se pide, en principio, que el delantero llegue a préstamo hasta fin de año, con distintos bonos a rendimiento del jugador, y de esa forma cubrir lo que exige Gremio.

Mientras tanto, Kike entrena por separado en Bahia y podría viajar a Uruguay para solucionar asuntos personales y esperar cómo se define su futuro.