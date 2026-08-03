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Leo Fernández estuvo en el Campeón del Siglo y dio su punto de vista sobre el juego de Peñarol tras el triunfo ante Cerro Largo; mirá el video

Tras la victoria, el volante que se recupera de una lesión bajó al vestuario y saludó a sus compañeros; mirá el video

3 de agosto de 2026 11:05 hs

Leo Fernández fue a ver a Peñarol al CDS

El volante de Peñarol, Leonardo Fernández, estuvo en el Campeón del Siglo para ver el partido de los carboneros ante Cerro Largo que tuvo triunfo 3-0, resultado con el que clasificaron a la final del Torneo Intermedio que definirán ante Wanderers.

Tras la victoria, el volante que se recupera de una lesión bajó al vestuario y saludó a sus compañeros.

Leo Fernández fue a ver a Peñarol

Leo Fernández fue a ver a Peñarol

Así se lo pudo ver en un video que Peñarol compartió en sus redes y en el que también se vio a Thiago Espinosa, flamante fichaje del club que no pudo debutar este sábado pero que próximamente estará a la orden de Diego Aguirre.

“¿Como viste al equipo?”, le preguntaron a Leo Fernández, quien respondió “mucho show”.

Leo Fernández y Thiago Espinosa en el vestuario de Peñarol

Leo Fernández y Thiago Espinosa en el vestuario de Peñarol

Peñarol le ganó 3-0 a Cerro Largo con dos goles de Abel Hernández, uno de Matías Arezo y con otra gran actuación del argentino Carlos Leonel Jaime, quien dio dos asistencias y ratificó que es la figura del momento en el aurinegro.

Leo Fernández, estrella mirasol, se recupera de una rotura de ligamentos cruzados en la rodilla derecha que sufrió durante el partido ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la Copa Libertadores, por la que fue operado en el mes de abril.

Se espera que el talentoso zurdo pueda volver a hacer fútbol entre octubre y noviembre de este año.

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