Maximiliano Gómez alcanzó la cima de la tabla de goleadores, quedó suspendido en Nacional y Jorge Bava dijo que va a revisar las planillas

El centrodelantero, capitán y goleador de Nacional , Maximiliano Gómez, alcanzó la cima de la tabla de goleadores este domingo al anotar los dos goles del triunfo del tricolor contra Progreso, por la séptima y última fecha del grupo B del Torneo Intermedio.

Gómez marcó en el primer tiempo, de cabeza , tras un centro de Tomás Verón Lupi, y sobre el final alcanzó el gol del triunfo tras un rebote en el área chica.

De esta manera pasó a Álvaro López de Albion y quedó como líder de la tabla de goleadores .

Las posiciones de la Tabla Anual tras el triunfo de Nacional ante Progreso y cómo quedó el descenso

Nacional 2-1 Progreso por el Torneo Intermedio: con Maximiliano Gómez al rescate, el tricolor ganó a duras penas contra un rival en zona de descenso y que jugó con 10 por 62 minutos

La mala noticia para Nacional es que su goleador vio la quinta amarilla y quedó suspendido para jugar la primera fecha del Torneo Clausura, contra Boston River.

El entrenador Jorge Bava se refirió a esa situación en la conferencia de prensa: "Veremos en la semana, es un jugador importante, hay que contabilizar las amarillas, creo que si, pero no estoy seguro, veremos la manera de sustituirlo, está en un gran momento, está contento, lo tenemos para rato pero hay compañeros que lo pueden sustituir".

Gómez vio amarilla por protestar tras el gol de Progreso.

Son situaciones donde exagera y protesta situaciones que son totalmente claras y que ni siquiera admiten dos interpretaciones.

Sin ir más lejos, en el arranque del partido protestó penal sobre Luciano Boggio cuando el volante le pegó con la canilla al golero rival, Agustín Requena, en una acción que fue un choque involuntario entre ambos.

El centrodelantero ya había acumulado tres amarillas en el Torneo Apertura (Boston River, Racing y Peñarol) pero luego fue expulsado contra Wanderers, con lo cual su foja volvió a cero.

Luego vio cartones amarillos contra Deportivo Maldonado y Liverpool por el Apertura y en el Torneo Intermedio vio amarillas contra Albion, Wanderers y Progreso, este domingo, llegando a cinco.

Por Copa Libertadores vio amarillas contra Universitario y por Sudamericana ante Tigre, con lo que totaliza una llamativa cifra de 10 amarillas y una roja en lo que va de la temporada.