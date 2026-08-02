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Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador

2 de agosto de 2026 22:11 hs
Sorteo del 5 de Oro
Sorteo del 5 de Oro Canal 12

Este domingo 2 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $57.286.120, lo que equivale a US$ 1.424.132.

El Pozo de Oro sorteó un total de $ 49.830.908 millones, mientras que el Pozo de Plata repartió $ 927.548 . El de Oro tuvo dos aciertos, mientras que el de Plata registró un acierto.

Los boletos se vendieron en la Agencia 9 de Soriano y en la Agencia 4 de Maldonado. El Pozo Revancha, que sorteaba $ 6.527.664 en tanto, registró un acierto vendido por la Agencia 77 de Montevideo.

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Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Resultados del Pozo de Oro

  • 36
  • 09
  • 41
  • 28
  • 17
  • Bolilla extra: 46

Resultados del Pozo Revancha

  • 02
  • 23
  • 32
  • 03
  • 20

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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