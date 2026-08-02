Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados con tres aciertos de este domingo 2 de agosto

Este domingo 2 de agosto se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $57.286.120, lo que equivale a US$ 1.424.132 .

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El Pozo de Oro sorteó un total de $ 49.830.908 millones , mientras que el Pozo de Plata repartió $ 927.548 . El de Oro tuvo dos aciertos , mientras que el de Plata registró un acierto.

Los boletos se vendieron en la Agencia 9 de Soriano y en la Agencia 4 de Maldonado. El Pozo Revancha, que sorteaba $ 6.527.664 en tanto, registró un acierto vendido por la Agencia 77 de Montevideo.

Sorteo del 5 de Oro EN VIVO: todos los resultados de este miércoles 29 de julio

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 55 millones de pesos

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

Resultados del Pozo de Oro

36

09

41

28

17

Bolilla extra: 46

Resultados del Pozo Revancha

02

23

32

03

20

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.