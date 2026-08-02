Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 55 millones de pesos

Este domingo 2 de agosto se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de $ 55.300.000 , lo que equivale a más de 1.3 millones de dólares ( US$ 1.374.758 ).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sortea un total de $ 49.200.000 , mientras que el Pozo Revancha reparte $ 6.100.000.

Habitualmente, los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Un pueblo argentino regalará oro a los turistas que lo visiten durante las vacaciones de invierno 2026

De la economía criminal del oro a la captura de minerales críticos: así se expanden los grupos armados en Colombia

Los sorteos se pueden seguir a través del YouTube de La Banca, la transmisión de Canal 12 o la cobertura en vivo de El Observador.

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.