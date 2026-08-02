Condenaron a un hombre que utilizaba Facebook Marketplace para citar y robar a compradores en el Prado

La Policía detuvo a un hombre de 30 años acusado de robar a varias personas en la zona del Prado a través de avisos en Facebook Marketplace, confirmaron desde la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
Según la información oficial, divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), la detención se realizó en la mañana del jueves 30 de julio, cuando agentes de la Policía ingresaron a una casa en la calle Marcos Muñoz con una orden judicial.
El hombre, que ya tenía antecedentes por robo, ofrecía patinetas y bicicletas eléctricas en venta a través de Facebook Marketplace para hacer que los interesados se acercaran a verlas, pero cuando llegaban los amenazaba con un arma de fuego y les quitaba sus pertenencias.
Cuando la Policía entró a su casa, el hombre trató de escapar por el fondo y se escondió en el techo de una casa lindera. Lo encontraron con la ayuda de un dron y lo detuvieron, también le incautaron dos celulares.
La Fiscalía de Flagrancia de 8º Turno lo condenó por ocho robos agravados y la Justicia lo condenó a cumplir una pena de seis años y seis meses de cárcel.