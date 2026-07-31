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Así se juega la séptima fecha del Torneo Intermedio, en la que Peñarol define su serie ante Cerro Largo y Nacional espera un milagro: canchas, horarios y jueces

La fecha comenzará este viernes con el encuentro entre City Torque y Wanderers, que define el Grupo B, y se cerrará el lunes 3 de agosto

31 de julio de 2026 15:30 hs
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Jorge Bava 

Foto: Dante Fernández/Focouy

Montevideo City Torque vs Wanderers abrirán la fecha 7 del Torneo Intermedio este viernes, desde la hora 19 en el Estadio Charrúa. Los dos equipos son los punteros del Grupo B con 12, por lo que si uno de los dos gana clasificará a la final de la competencia.

Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:

Los detalles de la séptima fecha del Torneo Intermedio

Este viernes 31 de julio comenzará la fecha 7 del Torneo Intermedio, la última antes de que se definan los dos finalistas de la competencia, con Peñarol definiendo su serie y Nacional esperando un milagro para clasificar.

La jornada comenzará con el encuentro de este viernes entre Montevideo City Torque y Wanderers, que jugarán desde las 18:30 en el Estadio Charrúa. Ambos comparten la punta del Grupo B con 12 unidades, y si uno de los dos gana clasificará a la final.

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El sábado 1° de agosto se jugarán tres partidos, entre ellos el de Peñarol contra Cerro Largo a las 18:30 en el Campeón del Siglo. Se trata del partido que definirá el Grupo A: el carbonero tiene 13 puntos y el arachán 11, y ningún otro rival puede alcanzar al locatario.

Un día después, el domingo 2, se disputarán otros tres encuentros, con el partido estelar de Nacional y Progreso. El bolso sabe que clasificar a la final del Intermedio es un desafío complicado, ya que debe esperar un empate entre los punteros Montevideo City Torque y Wanderers este viernes y luego ganar por mínimo siete goles de diferencia. Además, también necesita que Deportivo Maldonado no le gane a Juventud de Las Piedras el sábado.

La fecha se cerrará el lunes 3 de agosto con el encuentro entre Defensor Sporting y Cerro, que comenzará a las 19:00 en el Estadio Franzini.

Canchas, horarios y jueces de la séptima fecha del Torneo Intermedio

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro Asistentes VAR
Viernes 31 de julio 18:30 City Torque vs Wanderers B Charrúa Javier Burgos Martín Soppi, Alberto Píriz y Pablo Silveira Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso
Sábado 1° de agosto 12:00 Albion vs Danubio B Franzini Hernán Heras Andrés Nievas, Héber Godoy y Jonathan de León Diego Dunajec y Javier Irazoqui
Sábado 1° de agosto 15:00 Deportivo Maldonado vs Juventud B Burgueño Miguel Andrés Matonte Nicolás Tarán, Agustín de Armas y Augusto Olmos Daniel Fedorczuk y Héctor Bergaló
Sábado 1° de agosto 18:30 Peñarol vs Cerro Largo A Campeón del Siglo Leodán González Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Felipe Vikonis Jonathan Fuentes y Pablo Llarena
Domingo 2 de agosto 12:00 Racing vs Boston River A Roberto Esteban Guerra Héctor Bergaló, Amador de Prado y Lucas Andrade Christian Ferreyra y Agustín Berisso
Domingo 2 de agosto 15:00 Central Español vs Liverpool A Palermo Gustavo Tejera Pablo Llarena, Carlos Roca y Federico Arman Daniel Rodríguez y Diego Riveiro
Domingo 2 de agosto 18:30 Nacional vs Progreso B Gran Parque Central Javier Feres Mathías Muniz, Federico Piccardo y Juan Cianni Antonio García y Richard Trinidad
Lunes 3 de agosto 19:00 Defensor Sporting vs Cerro A Franzini Esteban Ostojich Carlos Barreiro, Sebastián Schroeder y Santiago Motta Andrés Cunha y Nicolás Tarán

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