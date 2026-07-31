Así se juega la séptima fecha del Torneo Intermedio, en la que Peñarol define su serie ante Cerro Largo y Nacional espera un milagro: canchas, horarios y jueces

Montevideo City Torque vs Wanderers abrirán la fecha 7 del Torneo Intermedio este viernes, desde la hora 19 en el Estadio Charrúa. Los dos equipos son los punteros del Grupo B con 12, por lo que si uno de los dos gana clasificará a la final de la competencia.
Seguí el minuto a minuto del partido en vivo:
Los detalles de la séptima fecha del Torneo Intermedio
Este viernes 31 de julio comenzará la fecha 7 del Torneo Intermedio, la última antes de que se definan los dos finalistas de la competencia, con Peñarol definiendo su serie y Nacional esperando un milagro para clasificar.
La jornada comenzará con el encuentro de este viernes entre Montevideo City Torque y Wanderers, que jugarán desde las 18:30 en el Estadio Charrúa. Ambos comparten la punta del Grupo B con 12 unidades, y si uno de los dos gana clasificará a la final.
El sábado 1° de agosto se jugarán tres partidos, entre ellos el de Peñarol contra Cerro Largo a las 18:30 en el Campeón del Siglo. Se trata del partido que definirá el Grupo A: el carbonero tiene 13 puntos y el arachán 11, y ningún otro rival puede alcanzar al locatario.
Un día después, el domingo 2, se disputarán otros tres encuentros, con el partido estelar de Nacional y Progreso. El bolso sabe que clasificar a la final del Intermedio es un desafío complicado, ya que debe esperar un empate entre los punteros Montevideo City Torque y Wanderers este viernes y luego ganar por mínimo siete goles de diferencia. Además, también necesita que Deportivo Maldonado no le gane a Juventud de Las Piedras el sábado.
La fecha se cerrará el lunes 3 de agosto con el encuentro entre Defensor Sporting y Cerro, que comenzará a las 19:00 en el Estadio Franzini.
Canchas, horarios y jueces de la séptima fecha del Torneo Intermedio
|Día
|Hora
|Partido
|Grupo
|Cancha
|Árbitro
|Asistentes
|VAR
| Viernes 31 de julio
|18:30
|City Torque vs Wanderers
|B
|Charrúa
|Javier Burgos
|Martín Soppi, Alberto Píriz y Pablo Silveira
|Yimmy Álvarez y Marcelo Alonso
| Sábado 1° de agosto
|12:00
|Albion vs Danubio
|B
|Franzini
|Hernán Heras
|Andrés Nievas, Héber Godoy y Jonathan de León
|Diego Dunajec y Javier Irazoqui
| Sábado 1° de agosto
|15:00
|Deportivo Maldonado vs Juventud
|B
|Burgueño Miguel
|Andrés Matonte
|Nicolás Tarán, Agustín de Armas y Augusto Olmos
|Daniel Fedorczuk y Héctor Bergaló
| Sábado 1° de agosto
|18:30
|Peñarol vs Cerro Largo
|A
|Campeón del Siglo
|Leodán González
|Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Felipe Vikonis
|Jonathan Fuentes y Pablo Llarena
| Domingo 2 de agosto
|12:00
|Racing vs Boston River
|A
|Roberto
|Esteban Guerra
|Héctor Bergaló, Amador de Prado y Lucas Andrade
|Christian Ferreyra y Agustín Berisso
| Domingo 2 de agosto
|15:00
|Central Español vs Liverpool
|A
|Palermo
|Gustavo Tejera
|Pablo Llarena, Carlos Roca y Federico Arman
|Daniel Rodríguez y Diego Riveiro
| Domingo 2 de agosto
|18:30
|Nacional vs Progreso
|B
|Gran Parque Central
|Javier Feres
|Mathías Muniz, Federico Piccardo y Juan Cianni
|Antonio García y Richard Trinidad
| Lunes 3 de agosto
|19:00
|Defensor Sporting vs Cerro
|A
|Franzini
|Esteban Ostojich
|Carlos Barreiro, Sebastián Schroeder y Santiago Motta
|Andrés Cunha y Nicolás Tarán
La tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual