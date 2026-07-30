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Peñarol vs Cerro Largo por la definición del grupo A del Torneo Intermedio: día, hora, cancha y por dónde verlo

Peñarol y Cerro Largo se enfrentan este sábado por la última fecha del grupo A del Torneo Intermedio

30 de julio de 2026 17:28 hs
Axel Pandiani y Leandro Umpiérrez

Axel Pandiani y Leandro Umpiérrez

Foto: @LigaAUF

Peñarol y Cerro Largo se enfrentan por la última fecha del grupo A del Torneo Intermedio en un partido que definirá al ganador de la llave. A los aurinegros les basta con un empate para avanzar a la final.

¿Cuándo juegan Peñarol vs Cerro Largo?

El encuentro correspondiente a la última jornada de la fase de grupos del Torneo Intermedio se disputará el sábado 1° de agosto.

¿A qué hora juegan Peñarol vs Cerro Largo?

El pitazo inicial está programado para las 18.30 horas.

¿Dónde juegan Peñarol vs Cerro Largo?

El escenario designado para este enfrentamiento es el Estadio Campeón del Siglo, donde el equipo carbonero oficiará de local ante el conjunto arachán.

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¿Dónde ver en vivo Peñarol vs Cerro Largo?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Entradas a precios populares y Mes de la Niñez

Con motivo de la celebración del Mes de la Niñez, la directiva aurinegra dispuso una política de precios populares para fomentar la asistencia de las familias. Los detalles para el ingreso son los siguientes:

  • Precio general: Los hinchas de Peñarol pueden adquirir sus entradas a $ 134.
  • Menores gratis: Los niños de hasta 12 años inclusive ingresarán de forma gratuita al estadio.
  • Venta: La comercialización de los boletos se realiza de manera exclusiva a través de la plataforma Tickantel.

Equipo arbitral del partido

Leodán González será el juez central del partido, asistido por Horacio Ferreiro y Juan Álvarez, con Felipe Vikonis de cuarto árbitro. En el VAR estarán Jonathan Fuentes y Pablo Llarena.

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