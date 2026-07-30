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Conexión Ganadera: citan a audiencia judicial a Carrasco, Iewdiukow y Cabral el miércoles 5 para prorrogarles las medidas de cárcel y prisión domiciliaria

En el caso de Daniela Cabral, viuda de Gustavo Basso, declarará este viernes ante el fiscal por nuevas denuncias pero la fiscalía aún no se pronunciará en la audiencia judicial sobre esos hechos

30 de julio de 2026 18:17 hs
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Conexión Ganadera Ana I
FocoUy/Leonardo Carreño

La jueza de Crimen Organizado Diovanet Olivera fijó audiencia el miércoles 5 para revisar las medidas cautelares de los imputados en la causa Conexión Ganadera, Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral. Además dispuso que los tres sean conducidos por la policía desde la cárcel de Punta de Rieles, Florida, (los Carrasco) mientras que Cabral sigue cumpliendo domiciliaria en Punta del Este.

Según dijeron fuentes judiciales a El Observador, en la audiencia del miércoles la fiscalíaa pedirá prorrogar las medidas que cumplan actualmente mientras continúa la investigación.

La jueza está obligada a convocar a audiencia porque el 10 de agosto se vencen el plazo de las medidas fijado en la audiencia anterior del 4 de febrero, en la que Carrasco y Iewdiukow anunciaron que no aceptarán un acuerdo con fiscalía e irán a juicio.

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En el caso de Cabral, si bien existe expectativa de parte de los defensores las víctimas sobre que el fiscal pida prisión efectiva y se le amplíe la imputación al delito de lavado, eso no ocurrirá el miércoles porque recién declarará en fiscalía este viernes 31.

El fiscal Rodríguez la interrogará sobre su rol como tomadora de ganado en Don Coraje, sobre lo que se sumó una denuncia de los abogados Santiago Alonso y Juan Pablo Decia, en representación de damnificados, en la que pidieron se indague a Cabral por un presunto delito de lavado en la modalidad de conversión y transferencia.

En esa denuncia afirmaron que Cabral figura como tomadora en 127 contratos por los que recibió más de US$ 6,7 millones. Agregaron que según los datlos del Ministerio de Ganadería, faltarían más de 10.000 animales derivados de estos contratos, aunque la sumatoria de todos los contratos arrojaría un resultado cercano a los 13.000, y que no aparece la plata aportada por los clientes ni el ganado bajo titularidad registral.

Los reportes del SNIG surge que tenía 92 animales en 2018, 88 en 2019, 19 en 2020 y 9 en 2021, y no hay datos de años posteriores.

Además, Cabral fue denunciada por el BROU debido a que garantizó un préstamo superior al US$ 1 millón con animales inexistentes.

Antes de interrogarla, el fiscal pidió información complementaria al MGAP sobre el destino de animales para lograr la trazabilidad del ganado que tenía supuestamente en Don Coraje.

Esos y otros temas estarán en el interrogatorio que el equipo de fiscalía liderado por Rodríguez le tomará este viernes a Cabral pero antes de resolver si pide la ampliación de la indagatoria, el fiscal tendrá que esperar a que la defensa le entregue documentación que ya anunció le presentará, por lo que no llegará a tener preparado un pedido de ampliación de delitos para el miércoles, explicaron las fuentes.

La investigación penal fue aplazada hasta julio de 2027. Esa decisión la tomó la jueza Olivera en la audiencia de febrero. Luego de que el fiscal Rodríguez señalara que era muy probable, por lo complejo del caso, que pidiera la prórroga, el defensor de Carrasco y Iewdiukow, Jorge Barrera propuso que se autorizara ya desde ese momento la prórroga de la investigación por un año, con lo que la jueza Olivera estuvo de acuerdo y así se resolvió.

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