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Conexión Ganadera: verificación de créditos confirmó un pasivo de US$ 387 millones y un activo de US$115 millones

El síndico afirmó que el crédito que tienen los acreedores en el concurso "es derivado de daños y perjuicios verificados como consecuencia de la malversación de sus fondos" por parte de los responsables de Conexión Ganadera

20 de julio de 2026 18:15 hs
El Observador | Natalia Roba

Por  Natalia Roba

Conexión Ganadera febrero 2026
Dante Fernández/ FocoUy

Los números finales de Conexión Ganadera que el síndico del concurso Alfredo Ciavattone entregó al juez Leonardo Méndez confirmaron que el pasivo del grupo económico es de US$ 387 millones mientras que el activo es de US$ 115 millones, según surge del escrito incorporado al expediente concursal al que accedió El Observador.

El pasivo de Conexión Ganadera es de $16.750.815.782 (US$ 387 millones), el activo es de $ 4.991.620.383 ($ 115 millones), por lo que la relación activo/pasivo es del 29,8%, siendo indispensable aclarar que es altamente probable que muchos de estos créditos no sean recuperables.

En el caso de Hernandarias XIII el pasivo verificado por el síndico es de $ 14.174.747.089 (US$ 328 millones) y un activo de $ 33.519.048,19 (US$ 775.634).

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Tras pedir prórroga por la complejidad del caso y para permitir que prosperara el acuerdo para distribuir anticipadamente los US$ 35 millones que se obtuvieron en la venta del ganado que se hizo, el síndico entregó los números finales de los 4.300 damnificados.

En su escrito Ciavattone afirmó que "se considera que los acreedores tienen un crédito en el concurso que es derivado de daños y perjuicios verificados como consecuencia de la malversación de sus fondos. Si bien los inversores que contrataron con la concursada pactaron una renta ganadera o interés remuneratorio fijo, la realidad indica que en ningún caso, éste llegó a generarse. Muy por el contrario, con los recursos existentes en la masa activa de los concursos, ni siquiera puede restituirse el capital invertido".

"Los acreedores verificados no han visto incrementado su patrimonio a resultas de la inversión realizada, sino gravemente reducido. Empero, al momento de verificar los créditos insinuados, se ha mantenido la ficción de su cómputo a fin de considerar el principio de tratamiento igualitario entre acreedores de la misma clase", expresó el síndico.

Si bien se computan por un lado los números de Conexión Ganadera y por otro los de Hernandarias XIII SAGRL al ser un mismo grupo económico y actuar en conjunto se toman las cifras de la primera. Hernandarias actuó como principal tomadora del ganado de Conexión Ganadera Ltda y en los contratos que se celebraban con Conexión, que era la receptora de fondos, aparecía Hernandarias como tomadora, "quien recibía el ganado y asumía su custodia material y técnica, siendo además el responsable de llevar adelante el proceso productivo destinado a generar los rendimientos comprometidos a los inversores".

El síndico explica en su escrito que a la fecha de declaración del concurso, "no existían animales registrados en Dicose a nombre de ninguna de las dos sociedades, salvo excepciones de escasa relevancia en el caso de Hernandarias XIII SAGRL. Ello obedece a que Conexión Ganadera Ltda., en su carácter de consignataria de ganado, se encontraba impedida de registrar animales a su nombre ante dicho organismo".

Activos de díficil cobro

Si bien la verificación de créditos realizada por Ciavattone contabilizó un activo del grupo económico de US$ 115 millones, el problema que tiene ese monto es que se trata de sumas en su mayoría incobrables.

Entre los activos los mayores montos son cuentas a cobrar de Hernandarias por US$ 276 millones, asi como de la herencia de Gustavo Basso otro US$ 14,5 millones, otros US$ 15 millones de Don Coraje, el establecimiento en el que figuraba como directora Daniela Cabral que también era tomador de ganado.

Otros tomadores de ganado que le "deben" a Conexión Ganadera son MCO Agro (US$ 16,5 millones), El Alfalfar (US$ 2,1 millones), Larregui (US$ 986 mil), Agenau (US$ 573 mil), todas empresas cuyos titulares vienen siendo indagados en la causa penal que lleva adelante el fiscal de Lavado Enrique Rodríguez.

También figuran cuentas a cobrar del Frigorífico Casa Blanca por US$ 8,3 millones, de Gladenur (la empresa del turco al que Basso le compraba ganado para exportación y que figuraba como tomadora de Conexión en 30 contratos) por US$ 2.9 millones así como cheques a cobrar del frigorífico Paysandu SAS y de Cuchilla de Silvera, la empresa de Jorge Cunietti en la que Basso había puesto como socia a una de sus hijas.

En la lista de cuentas a cobrar también figuran varias sociedades del propio Basso como Conexión Genética Sarl (US$ 67 mil), Sauce Chico SAS (US$ 508 mil), Menafra SAS (US$ 294 mil), Bamidal (US$ 218 mil), Del Terruño (US$ 184 mil), XNTV SAS (U$S 40 mil), así como US$ 244 mil de Martín Bartol que era el gerente operativo de la empresa y el sacerdote colombiano de Florida, Cesar Buitrago (US$ 133 mil), que figuraba como socio de Candelaria Basso en una sociedad y adquirió apartamentos en Minas, Lavalleja, con dinero proveniente de cuentas de Conexión.

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