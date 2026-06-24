Conexión Ganadera: acuerdo superó 90% de adhesiones por lo que se garantiza pago anticipado a damnificados por venta de ganado

El acuerdo por el que se les ofreció a los más de 4.200 damnificados de Conexión Ganadera una distribución anticipada del dinero proveniente de la venta del ganado superó el 90% de adhesiones , por lo que es un hecho que recibirán un saldo de lo que habían invertido.

Este miércoles el síndico Alfredo Ciavattone entregará su informe al juez del concurso Leonardo Méndez con las firmas de los damnificados. Una vez que lo reciba en su despacho el juez verificará las firmas y redactará una resolución que homologue el acuerdo , lo que ocurrirá en las próximas horas.

Cuando quede homologado el síndico se encargará de efectivizar los pagos en los próximos 60 días.

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El acuerdo implicaba que de superarse el 85% del pasivo del concurso -valuado en unos US$ 410 millones-, se repartirían US$ 35 millones en forma anticipada , que es el dinero proveniente de la venta de ganado obtenido por Ciavattone.

Lo pautado determinó que se trazaron dos categorías de inversores para el acuerdo.

En la primera categoría entran bonistas, poolistas y engordistas con ganado, a quiénes se les imputará a su crédito quirografario del precio total de la venta "se resta el 33,4% por concepto de gastos y sobre el 66,6% remanente, se le abona la mitad a cada cliente". Es decir, que cobrarán un 33,3% sobre cada animal pero se les imputa el 100% del valor del mismo a sus créditos.

En tanto, quienes están en la categoría de terneristas y no tenían ganado, cobrarán un porcentaje fijo (base 5%) sobre el total de su crédito quirografario.

El acuerdo determina que "el porcentaje de recupero se incrementaría proporcionalmente a cada categoría, manteniendo relación entre coeficientes".

En el caso de los bonistas, poolistas y engordistas recuperarán el 50% del valor de venta del animal, menos sus costos de mantenimiento mientras que los terneristas "a pesar de que carecen de animales bajo su titularidad registral obtienen un resarcimiento económico, cuyo porcentaje supera el 50% de lo que podrían recuperar si un tribunal definiera que todos los animales pertenecen a todos los clientes con prescindencia del Contrato que firmaron”, dice el texto que les fue entregado a los inversores.

Juez rechazó recurso de hijos de Pablo Carrasco

El juez Méndez rechazó un planteo de Pablo Carrasco y de sus hijos, que reclamaron en forma separada, que se liberen los embargos sobre sociedades y cuentas. En el caso de sus hijos alegaron que no acceden a cosas básicas "como comprar una entrada de cine", como informó El Observador.

"Soy plenemente consciente del alcance de los efectos no deseados que arrojó la suerte final de la empresa, que involuntariamente se ha provocado provocando daños a múltiples familias. Es claro que me encuentro afrontando y respondiendo por ello, (con mi prisión y la de mi esposa)", afirmó Carrasco para plantear luego que los embargos han caducado por derecho propio, ya que los demandantes no presentaron la acción judicial correspondiente dentro del plazo de treinta días.

El juez Méndez desestimó el reclamo y mantuvo los embargos genéricos por US$ 250.000.000, dispuestas contra los cinco hijos de Pablo Carrasco y contra Muralir S.A., la sociedad por la que tienen varios bienes a su nombre.

De todos modos, como presentaron un recurso de apelación, la sentencia de Méndez será revisada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7° Turno, que entiende en el caso.