Tras conflicto con el Sunca, Grupo Cipriani anunció que pospone la apertura del hotel San Rafael para la siguiente temporada por las "demoras acumuladas"

El Grupo Cipriani anunció en un comunicado emitido este domingo que pospondrá la apertura del hotel y casino San Rafael , prevista en un inicio para el próximo verano.

“El proyecto atravesó distintas circunstancias que fueron extendiendo sus plazos, entre ellas la pandemia, procesos de aprobación, así como otras circunstancias que naturalmente ocurren en este tipo de obras de gran porte y complejidad”, detalló Cipriani en el escrito al que accedió El Observador.

La compañía atribuyó la prórroga a las “demoras acumuladas en la ejecución de la obra”, por lo que “no será posible finalizarla y abrir” las instalaciones este verano.

“En las últimas semanas mantuvimos un diálogo permanente con las autoridades nacionales y departamentales, representantes del Sunca , trabajadores y demás actores involucrados, procurando encontrar alternativas que permitieran recuperar los plazos”, afirmó el Grupo Cipriani. “Nos ofrecimos a colaborar activamente con ese objetivo, evaluando todas las opciones posibles, sin que esto fuera posible”.

El conflicto por el nuevo convenio en la construcción en pos de la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario se extendió durante más semanas de lo previsto y motivó incluso la intervención del presidente Yamandú Orsi.

“Posponer la apertura tiene un impacto significativo para el Grupo, para Punta del Este y para Uruguay. Implica reprogramar reservas ya tomadas, espectáculos contratados, eventos internacionales y compromisos asumidos, además de afectar a cientos de trabajadores, sus familias y a las numerosas empresas que participan directa e indirectamente del proyecto”, aseveró la compañía.

Vista de la obra del grupo Cipriani en el exhotel San Rafael de Punta del Este en enero de 2026 Foto: Faustina Cingolani

Cipriani detalló que desde febrero hay más de 300 jóvenes que se están capacitando en su academia de hotelería y gastronomía para incorporarse al proyecto, al tiempo que recordó que el hotel-casino –con sus respectivos restaurante– ocupará a más de mil trabajadores. “En todos estos casos el hecho de no poder abrir las puertas del proyecto, genera una situación de incertidumbre”.

“Las circunstancias nos han llevado a una situación que no obliga a aplazar la apertura, con los perjuicios que ello genera”, reiteraron. “El objetivo de Cipriani es retomar plenamente las actividades, trabajar junto a las autoridades nacionales, departamentales, a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, con el objetivo de generar nuevas condiciones y establecer un calendario que nos permita concretar la apertura durante la temporada 2027-2028, la que debe ser impostergable”.

La compañía agregó que “está evaluando si es posible encontrar alguna alternativa para dar trabajo a todos los jóvenes que se entrenan” en su academia y al resto de los trabajadores que se emplearán en la apertura “lamentablemente pospuesta”.

“Igualmente en la construcción del San Rafael, se buscarán soluciones para mantener todos los puestos de trabajo que sean necesarios hasta su finalización. Para lograr todo esto será necesaria una tarea mancomunada, que cuente con el apoyo invaluable de las autoridades nacionales y departamentales en aras de lograr un objetivo superior”, señaló el grupo.

Cipriani también reiteró que su “convicción” respecto al proyecto “permanece intacta” y detalló que lleva invertidos US$ 250 millones en la iniciativa y unos US$ 45 millones en la compra y refacción del edificio y la instalación de su academia. “Por lo que la apertura del San Rafael resulta imperiosa e impostergable, en la medida que, mientras no comience la operativa comercial proyectada, se generan costos enormes para el grupo y no se crean las fuentes de trabajo tan necesarias y esperadas”.

El grupo recalcó el “gran hito” que a su entender representa el proyecto para Punta del Este y el “vínculo de afecto profundo y permanente de Giuseppe Cipriani” con el balneario en el que “reside por temporadas desde hace 30 años”.