Cipriani pedirá operar un casino en el ex hotel Mantra como parte de la academia de formación en turismo de lujo que busca instalar

El empresario italiano Giuseppe Cipriani , que prevé instalar una academia de formación en turismo de lujo en el ex hotel Mantra de Punta del Este , evalúa pedir al Estado que le otorgue la habilitación para también operar allí una sala de casino.

En un comunicado, el Grupo Cipriani recordó que en 2020 venció la " protección contractual " que impedía instalar en Punta del Este salas de casino cercanas al hotel Enjoy . salvo el "cumplimiento de exigentes niveles mínimos de inversión establecidos en una escala decreciente según el tiempo transcurrido desde la firma del contrato".

La fundamentación de este planteo se basa en que, de esta manera, los estudiantes de la academia podrían contar con prácticas en "entornos reales de operación" , además de la capacitación en "hotelería cinco estrellas, gastronomía de alta gama y atención en salas de casino internacionales".

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Cipriani, como había informado El Observador en julio del año pasado, prevé instalar en el ex hotel Mantra la "primera Academia Internacional de Hospitalidad y Juego de Lujo de América Latina".

Según describió la organización en un comunicado, sería una "iniciativa inédita" para América Latina que formaría a "profesionales bajos estándares de servicio extra-lujo", lo que podría atraer a "estudiantes de toda la región" y también del exterior.

Los estudiantes de esta academia podrían poner en práctica lo aprendido en el casino que el empresario italiano también prevé instalar en el ex hotel Mantra de Punta del Este.

"El grupo analiza solicitar autorización para operar un casino en el hotel Mantra, donde anteriormente funcionó una sala de juego mixta, con el objetivo de complementar el modelo pedagógico con entrenamiento aplicado en operaciones reales", señalaron en el comunicado.

"La academia se apoyaría en la infraestructura existente del complejo (del ex hotel Mantra), que incluye un hotel cinco estrellas de 110 habitaciones, el restaurante Harry’s Table by Cipriani y un eventual espacio de casino orientado a estándares internacionales de servicio premium", describe el comunicado sobre el proyecto que plantea Cipriani.

La organización recordó que en 2020 venció la "protección contractual" con la que contaba el hotel Enjoy, que impedía instalar nuevas salas de casino cercanas, salvo el "cumplimiento de exigentes niveles mínimos de inversión establecidos en una escala decreciente según el tiempo transcurrido desde la firma del contrato".

"En este contexto, la eventual incorporación de una sala en el Mantra aparece vinculada directamente al desarrollo de capacidades profesionales en hospitalidad y entretenimiento, posicionando a Punta del Este como un posible centro regional de formación en servicios de lujo y operación de casinos internacionales", señalaron.